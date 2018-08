TSV Hannover-Burgdorf spielt wieder in der Swiss-Life-Hall - zumindest am Sonntag

Es wird weiterhin Erstliga-Handball in der Swiss-Life-Hall zu sehen sein. Vier der 17 Heimspiele werden im einstigen Wohnzimmer der Recken ausgetragen - so auch am Sonntag gegen den Bergischen HC.

Der Heimstart am Sonntag führt die Handball-Recken zurück zu ihren Wurzeln. Um 16 Uhr wird die Bundesliga-Partie gegen den Bergischen HC angepfiffen – in der Swiss-Life-Hall. Dort begann vor gut einem Jahrzehnt der Aufschwung des damaligen Zweitligisten TSV Hannover-Burgdorf. ​Zwei Spielstätten wegen Terminplan notwendig „Viele unserer Fans haben diese Halle liebgewonnen“, sagt auch Eike Korsen, der Recken-Geschäftsführer, und spielt damit auf die At­mosphäre in dem 1964 in Betrieb genommenen engen Bauwerk mit Tribünen an nur zwei Seiten an. Die lautstarke Unterstützung in der Arena im Sportpark hat mitgeholfen, den Ruf der „Recken-Festung“ zu begründen.

Die zweite Heimspielstätte der Recken: Tui-Arena. © Flo Petrow

Nostalgie spielt nicht die Hauptrolle, dass die TSV-Handballer auch nach der Orientierung in Richtung Tui-Arena – dort ist auch die Geschäftsstelle angesiedelt – der Swiss-Life-Hall treu bleiben. Vier von 17 Erstligaheimspielen werden auch in der aktuellen Spielzeit in der einstigen Stadionsporthalle ausgetragen, die 4100 Besucher fasst. „Es nicht immer einfach, jeden Termin des Rahmenspielplans in nur einem Spielort freizuschaufeln“, sagte Korsen. Sowohl die Tui-Arena auf dem früheren Messegelände als auch die Swiss-Life-Hall sind für zahlreiche andere Veranstaltungen wie Konzerte, Shows oder Messen gebucht, teilweise Monate im Voraus. Der Recken-Spielplan erweitert sich aber in dieser Saison um weitere Begegnungen im EHF-Pokal, für den sich die Hannoveraner zum zweiten Mal in ihrer Clubgeschichte qualifizieren konnten. Daher ist es für den Verein notwendig, auf einen zweiten Spielort zurückgreifen zu können.

Fest vergeben in die Swiss-Life-Hall ist auch das Recken-Heimspiel in der Bundesliga gegen GWD Minden (9. September, 13.30 Uhr). Die übrigen sechs Partien in Hannover bis zum Jahreswechsel finden in der Tui-Arena mit einem Fassungsvermögen von 10 000 Besuchern statt – das ist eine sinnvolle Aufteilung, weil der Ticketverkauf den zweitgrößten Haushaltsposten bei den Recken ausmacht. ​Zuschauer-Schnitt gestiegen Den Schritt in die Multifunktionshalle auf dem früheren Expo-Gelände sieht Korsen durch Zahlen bestätigt: „Wir haben unseren Schnitt trotz neuer Spieltage und Anwurfzeiten sogar leicht steigern können, da­rauf dürfen wir stolz sein“, sagte er.

