Keine vorweihnachtliche Besinnlichkeit: Die "Recken" unterliegen Göppingen mit 29:30

Sie hätten so gern zwei Punkte ausgepackt so kurz vor dem Fest. Die Fans haben vorher „Süßer die Glocken nie klingen“ angestimmt. Doch die "Recken" haben das Paket namens Frisch Auf Göppingen nicht aufgeschnürt bekommen. Sie unterlagen in einer packenden Bundesligapartie mit 29:30 (14:14). Es war Hannovers sechste Punktspielpleite am Stück.

Olsen lässt sich Blockade nicht anmerken

Nationalspieler Fabian Böhm (Wadenzerrung) war rechtzeitig fit geworden. Aber selbst vor Weihnachten blieb die TSV Hannover-Burgdorf vor einer üblen Überraschung nicht verschont. Eine Hexe hatte Spielmacher Morten Olsen (sechs Tore) zumindest angeschossen, der Däne ging mit einer Blockade im oberen Rücken in die Partie. Er warf aber das 1:0 und ließ sich kaum etwas anmerken – ganz im Gegenteil. Unter anderem markierte er per Hüftwurf unter die Latte das Tor zum 11:9, nach der Aktion hätte mancher andere die Dienste eines Chiropraktikers benötigt.