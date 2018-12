Starke Leistung von Cristian Ugalde reicht "Recken" nicht für Überraschung gegen Kiel

Die Festung der "Recken" ist wieder ein Stück weit aufgebaut worden. Die TSV Hannover-Burgdorf zeigte in der mit 9500 Besuchern ausverkauften TUI-Arena eine starke Leistung gegen den aktuellen Tabellendritten THW Kiel. Der deutsche Rekordmeister, zuletzt 15-mal in Folge siegreich, hatte viel Mühe, mit dem erst in der Schlussphase hergestellten 32:25 (13:13)-Sieg beide Punkte aus Hannover mitzunehmen.

Sehenswerte Leistung bleibt unbelohnt

Die "Recken" boten ihren Fans nach den jüngsten Enttäuschungen gegen Melsungen und Bietigheim eine engagierte und sehenswerte Leistung, wurden aber nicht belohnt. Damit endete auch eine kleine Erfolgsserie der TSV: Sie hatte die vier vorangegangenen Spiele gegen den THW allesamt gewonnen.