TSV Hannover-Burgdorf verlängert mit Recken-Kreisläufer Evgeni Pevnov

EHF-Cup, 3. Runde - Hinspiel am 17. November in der Siwss-Life-Hall gegen Lissabon (19 Uhr). Rückspiel am 24. November um 17 Uhr bei Benfica. © imago/GlobalImagens

Pevnev wechselte zur Saison 2017/18 vom VfL Gummersbach an die Leine und startete in seiner ersten Spielzeit im Recken-Trikot direkt durch. Gemeinsam mit Ilija Brozovic bildet der gebürtige Usbeke bei den Recken das Kreisläuferduo. „Es gibt nicht viele Vereine in der Handball-Bundesliga, die auf der Position des Kreisläufers ähnlich stark besetzt sind. Daher war es sehr wichtig für uns, dass wir auch zukünftig auf dieser Position eine entsprechende Schlagkraft besitzen“, sagte der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.

Aus Sicht von Evgeni Pevnov waren gleich mehrere Gründe ausschlaggebend, seine Zelte auch zukünftig in Hannover aufzuschlagen. „Die Zusammenarbeit mit Carlos und Iker gefällt mir sehr gut. Ich konnte mein Spiel unter ihrer Leitung deutlich verbessern und bin sehr optimistisch, dass ich auch in den kommenden beiden Jahren einen Schritt nach vorne machen werde“, so Pevnov, der sich mit seiner Familie in der niedersächsischen Landeshauptstadt pudelwohl fühlt.