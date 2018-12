TSV Hannover-Burgdorf: Wer wirft sich zur Heim-WM? Vier deutsche Recken im Check

Die WM-Chancen der deutschen Recken im Check

Fabian Böhm: Der 29-Jährige ist in Hannover Führungsspieler. Auch Bundestrainer Christian Prokop möchte nicht auf Böhm verzichten. „Er ist ein absoluter Krieger“, setzte er am Wochenende in einem Interview mit dem TV-Sender Sky ein Loblied auf Böhm an. „Einer, der die Außen einsetzen kann, der mit den Kreisläufern hervorragend spielen kann und für Spielwitz steht.“ Böhm ist nach dem Ausfall von Melsungens Julius Kühn (Kreuzbandriss) weit vorn im linken Rückraum. „Das hört man natürlich gern, das ist eine besondere Auszeichnung“, freut sich Böhm über Prokops Aussagen und verrät: „In Gesprächen mit mir hat er gesagt, dass er mir vertraut und was er von mir erwartet. Das zeigt mir, dass ich ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann.“ Böhm hatte sich durch eine gute Recken-Saison wieder in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt. Im Sommer gab er bei der Japan-Reise sein Comeback im A-Team. Seitdem ist er fest dabei. Und mit gutem Selbstvertrauen ausgestattet. „Natürlich will ich wie jeder von uns Weltmeister werden. Aber unser erstes Ziel ist das Halbfinale in Hamburg, um dann um die Medaillen zu spielen.“ Böhm soll dabei eine tragende Rolle spielen. Verletzt er sich nicht, hat er beste Chancen dabei zu sein. Er wurde am Dienstag bereits für das erste Testspiel vor der Heim-Weltmeisterschaft gegen Polen in Rostock (12. Dezember) nominiert.

WM-Chance: 90 Prozent

Kai Häfner: Einen Freifahrtschein hat der EM-Held von 2016 sicher nicht. Seine Heldentaten sind schließlich eine Weile her. Dennoch ist der Recken-Kapitän aus der Nationalmannschaft im halbrechten Rückraum kaum wegzudenken. Nach seiner langen Verletzungspause von mehr als drei Monaten wegen Bauchmuskelproblemen muss Häfner jedoch konstant beweisen, dass er fit ist. Das klappt bisher recht gut. Vor allem in der Offensive. Nach seinem Comeback gehört Häfner stetig zu den besten Recken-Schützen. Nur zuletzt gegen Kiel klappte es krankheitsbedingt nicht. Ist er gesund, stehen Häfners WM-Chancen sehr gut. Prokop wird sich neben Kiels Steffen Weinhold wohl zwischen Häfner und Leipzigs Franz Semper entscheiden müssen. Für das Testspiel gegen Polen entschied sich Nationaltrainer Prokop zunächst für Weinhold und Semper, Recken-Kapitän Häfner steht als Reserve-Spieler jedoch im erweiterten Aufgebot.

WM-Chance: 85 Prozent