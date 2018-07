Havelse gegen Hannover 96 live: Gibt es eine Überraschung in Garbsen? (mit Galerie!)

Großes Wiedersehen beim TSV Havelse. Hannover 96 ist zu Gast - und bringt einige Ex-Havelser mit. 96-Coach André Breitenreiter hat hat die Garbsener schon trainiert, auch sein Co-Trainer Volkan Bulut hat eine TSV-Vergangenheit. Außerdem wechselte Athletiktrainer Dennis Fischer erst in diesem Sommer von Havelse in die Landeshauptstadt. Schon im letzten Jahr kam es zum Test der Profis gegen Havelse - und 96 gewann gerade einmal 2:1. Kommt das Team von Christian Benbennek diesmal noch näher an eine Überraschung ran? Ihr erfahrt es in unserem Liveticker.