Elfmeter-Ärger macht Tuchel wütend

Was Tuchel besonders an der überraschenden Niederlage im heimischen Prinzenpark ärgerte, waren die Entscheidungen des Schiedsrichters. Insgesamt hatte Guingamp, Schlusslicht in der Ligue 1, drei (!) Elfmeter zugesprochen bekommen. „Die Umstände sind ein wenig merkwürdig gewesen. Beim zweiten war nichts. Der Schiedsrichter schaut sich die Bilder an und pfeift trotzdem. Es ist unmöglich so einen Elfmeter zu pfeifen“ , monierte Tuchel.

Kurios: Kehrer und die Elfmeter

Den ersten Strafstoß in der 61. Minute hatte Guingamp noch verschossen. In der Folge brachte Superstar Neymar den amtierenden französischen Meister per Kopfball in Führung (63.), die Gäste drehten durch Yeni N'Gbakoto (83.) und Marcus Thuram (90.) jeweils per Elfmeter aus. Den entscheidenden Strafstoß hatte der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer verursacht. Auch das ist kurios, denn: Der Ex-Schalker war damit bei vier der letzten zehn Elfmetern gegen PSG der Übeltäter.

Für PSG, in der Liga bislang ungeschlagen, war es die erste Niederlage in nationalen Pokalspielen nach 44 Siegen in Serie. Die letzte Pleite hatte es im Januar 2014 gegen den SC Montpellier (1:2) gegeben.