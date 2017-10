Türkei gegen Island live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

In dieser Gruppe ist fast alles noch möglich! Vor der Partie Türkei gegen Island am Freitag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in Gruppe I haben beide Teams noch die Chance auf die WM. Für die mit 14 Punkten auf Rang drei als Verfolger ins Spiel gehende Türkei gilt in Eskisehir allerdings „Verlieren verboten!“ Ein Dreier würde das EM-Überraschungsteam von 2016 aus Nordeuropa vor dem Finale in der Gruppe am Sonntag mit Island gegen Neuling Kosovo und der Türkei in Finnland uneinholbar davonziehen lassen. Die Nordländer belegen mit 16 Punkten und gleichauf mit Tabellenführer Kroatien den zweiten Rang in dieser Gruppe.