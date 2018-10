Türkisches Pokalspiel abgebrochen: Fan wirft Spieler eine Flasche ins Gesicht

Am 5. Juli verlor Daniil Medvedev sein Zweitrundenmatch in Wimbledon gegen Ruben Bemelmans knapp in fünf Sätzen, nachdem er in der ersten Runde den Schweizer Stanislas Wawrinka überraschend aus dem Turnier werfen konnte. Frustriert über die Niederlage und die seiner Meinung nach katastrophale Leistung der Stuhl-Schiedsrichterin, warf er der Frau unmittelbar nach dem Spiel mehrere Geldmünzen vor die Füße und machte damit seine Meinung über eine mögliche Spielmanipulation klar. Später bereute der junge Russe sein Verhalten zwar, vor einer Geldstrafe von 14.500 Dollar bewahrte ihn dies jedoch nicht. © imago