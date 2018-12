TuS Vinnhorst: Die Last eines ganzen Turnvereins auf 17-jährigen Schultern

Für David Schlüter war diese Last zu schwer: Als vorletzter Turner am letzten Gerät, dem Reck, versagten dem 17-jährigen Turner des TuS Vinnhorst die Nerven - und stürzte zwei Mal. Damit platzte der Aufstiegstraum der Kunstturner. Ein Reisebericht.

Trainingsjacke aus. Magnesium an die Hände. Ruhe. Ein letzter Blick zu den Teamkameraden. Die lauten Zurufe der Fans hört er nicht mehr. Tunnel. Jetzt gilt es. Beide Hände ans Reck. Schwung holen. Eine Drehung. Zwei. Drei. Ab in die Luft. Jetzt die Hände wieder an die Stange bringen – und dann ist der Aufstieg so gut wie in der Tasche. Ein lauter Knall. Die Zuschauer schauen sich erschrocken an. Stille.

"Ich mache ihm keinen Vorwurf" David Schlüter, 17 Jahre jung, hätte beim Aufstiegsfinale in Monheim (Bayern) der Held des Tages für die Turner von TuS Vinnhorst werden können. Mit einer positiven Wertung wäre seinem Team der Aufstieg in die 1. Bundesliga wohl nicht mehr zu nehmen gewesen. Doch Schlüter stürzt auf die Matte. Mit dem Gesicht voraus. Gleich zweimal. Nach dem Duell sucht er Abstand – und findet ihn fünf Meter neben den Teamkameraden. Er stützt sich an der Hallenwand ab. Was muss in jetzt einem Jungen vorgehen, der die Last eines ganzen Turnvereins in einem Moment auf seinen eigenen Schultern trägt? Schlüter ist den Tränen nahe. Sein Vater nimmt ihn in den Arm. „Ich mache ihm keinen Vorwurf“, sagt Vinnhorsts Teammanager Steffen Rüter, „ich hätte es selber verkackt, weil ich so nervös war.“

Der entscheidende Moment: David Schlüters Sturz am Reck

Spanische Turner extra aus Madrid eingeflogen Um 15 Uhr verschwendete wohl kaum jemand einen Gedanken daran, dass nach einer grandiosen Saison mit sieben Siegen aus sieben Wettkämpfen tatsächlich noch etwas schiefgehen könnte. Der Bus aus Vinnhorst mit 24 erwartungsfreudigen Insassen erreicht das 5000-Seelen-Dorf Monheim. Nach einer siebenstündigen Fahrt kommt am Ortsschild sogar kurzzeitig die Sonne hervor. Ein gutes Omen?

Vor dem Parkplatz an der Turnhalle warten die 15 Turner der Vinnhorster. Bei vier Grad. Es fängt wieder an zu regnen. Schlechtes Omen? Die Mannschaft freut sich, ihre Fans zu sehen. Und umgekehrt. Dass die Sportler die Fans empfangen, gibt es wohl nur im Turnen. „Bei uns ist eben alles ein bisschen anders als in anderen Sportarten“, meint Rüter, „wir sind froh, dass wir eine so tolle Gemeinschaft haben.“ Auch die beiden Spanier Thierno Diallo und Rayderley Zapata, die extra aus dem 15 Grad warmen Madrid eingeflogen wurden, freuen sich. Sie zittern in ihrer dicken Winterjacke. Schnell noch ein gemeinsames Foto. Und dann endlich rein in die Halle.

Aufstiegs-Krimi am Reck Der Eingangsbereich ist groß. Aber nicht groß genug für die Masse an Zuschauern. Der direkte Konkurrent aus Pfuhl (Neu-Ulm) ist in der Überzahl – und platziert sich auf der großen Tribüne direkt neben den Vinnhorstern. Anfeindungen? Fehlanzeige! Die Anhänger des StTV Singen, die parallel gegen Eintracht Frankfurt turnen, haben sogar noch mehr Anhänger dabei. Und eine Trommel. Es ist laut. Die Hannoveraner stimmen dagegen und feuern ihre Turner immer wieder an. „Wir überzeugen am Ende durch unsere Qualität“, ist sich einer der TuS-Zuschauer sicher. Letztes Gerät. Letzter Turner. An den bisherigen Geräten überzeugte das Team. Am Reck schwächeln aber sowohl Diallo als auch Schlüter. Mindestens ein 4:0-Score muss her, um mit dem TSV Pfuhl immerhin gleichzuziehen. Nun ist Mika Häfken als letzter Turner von TuS Vinnhorst gefordert.

"Wir sind total enttäuscht" Die beiden Stürze von Schlüter hat er kaum wahrgenommen. Er sitzt auf einer Matte, zehn Meter entfernt vom Reck. Kopfhörer in den Ohren. Musik an. Unruhig bewegt er seinen rechten Fuß im Takt der Klänge. Sein Blick weicht kaum vom Hallenboden. Durch seine Teamkollegen schaut er hindurch. Mit einem T-Shirt über den Kopf findet er die letzten ruhigen Momente vor seinem großen Auftritt. Er legt das Shirt auf die Matte, die Kopfhörer aus den Ohren. Vater Stefan ruft ihm zu: „Komm schon Mika, du schaffst das.“ Die große Erwartung verteilt sich auf die Schultern des 18-Jährigen. Hoffnungsvoll stehen seine Teamkameraden und die Trainer Arm in Arm vor dem Reck. Es geht los. Eine Drehung. Zwei. Drei. Vier. Ab in die Luft. Halbe Schraube. Und … er hält sich. Aufatmen. Die Landung: perfekt. Erleichterung. Es reicht nicht. Zwar turnt sein Kontrahent deutlich schwächer, am Ende erzielt Häfken aber nur einen Score von 3:0. Das Ende. 35:36. Enttäuschung. Am Ende siegen die Vinnhorster immerhin im Wettkampf um Platz drei gegen Eintracht Frankfurt. Sollte sich ein weiterer Bundesligist freiwillig zurückziehen, wäre der Weg in die 1. Bundesliga frei. Dennoch: „Wir sind total enttäuscht“, sagt Rüter.

Die Ergebnisverkündung: Ein bitterer Moment für die Turner des TuS Vinnhorst