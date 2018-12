TV-Aufreger: Langweilig? Deshalb war der FC Bayern in der Sky-Konferenz so wenig zu sehen 

Viele Bayern-Anhänger ärgerten sich am Samstagnachmittag, weil TV-Sender Sky in der Bundesliga-Konferenzschaltung nur sehr selten in die Allianz-Arena nach München gab. Die Bild schreibt, dass gerade mal 17 Minuten und 39 Sekunden von der Bayern-Partie gegen Nürnberg (3:0) zu sehen waren.

Selbst das Spiel zwischen Freiburg und Leipzig soll länger zu sehen gewesen sein, auch Wolfsburg gegen Hoffenheim bekam mehr Sendezeit. Nur vom Spiel Leverkusen gegen Augsburg war noch weniger zu sehen als vom deutschen Rekordmeister.