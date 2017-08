TV-Blamage für Eurosport Player: Mats Hummels wütend wegen technischer Probleme

Anzeige

Über diese TV-Katastrophe wird noch zu sprechen sein!

Es hätte so schön sein können. Das Freitagsspiel des 2. Spieltags der Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV bot alles, was eine kuriose Partie ausmacht: Mit dem starken HSV einen überraschenden Sieger, zwei Tore in der 13-minütigen Nachspielzeit, eine Videobeweis-Entscheidung und eine verletzungsbedingte Auswechslung des Schiedsrichters. Das Problem dabei: Nur ein Bruchteil aller interessierten Bundesliga-Fans konnten das Spiel sehen!

Denn viele von ihnen hatten große Probleme mit dem Eurosport Player - es war für sie die einzige Möglichkeit, das Spiel zwischen Köln und dem HSV zu verfolgen: Pay-TV-Sender Sky hatte vor der Saison die TV-Rechte, unter anderem für die Freitagsspiele, an Pay-Konkurrent Eurosport verloren. Das Spiel wurde exklusiv beim Eurosport 2 HD Xtra übertragen - und der ist Teil des Online-Angebots Eurosport Player (29,99 Euro im Jahr). Doch die Web-Applikation und die Apps funktionierten am Freitagabend nicht - bei vielen Usern war erst vor Abpfiff wieder ein Bild zu sehen. Auf dem sozialen Netzwerk Twitter setzte es für Anbieter Eurosport dafür einen heftigen Shitstorm.

Bundesliga: Die teuersten Transfers ins Ausland Nach dem Rekordwechsel von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona zeigen wir euch die teuersten Abgänge aus der Bundesliga. Die Angaben beziehen sich auf die Werte von transfermarkt.de. © imago/Montage 11. Diego | Für 27 Millionen Euro von Werder Bremen zu Juventus Turin © imago 11. Ilkay Gündogan | Für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City © imago 10. Heung-Min Son | Für 30 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen zu Tottenham Hotspur © imago 10. Toni Kroos | Für 30 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Real Madrid © imago 9. Anthony Modeste | Für 34,70 Millionen Euro vom 1. FC Köln zu TJ Quanjian © imago 8. Edin Dzeko | Für 37 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City © imago 7. Julian Draxler | Für 40 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Paris Saint-Germain © imago 6. Roberto Firmino | Für 41 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Liverpool © imago 5. Henrikh Mkhitaryan | Für 42 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United © imago 4. Granit Xhaka | Für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal © imago 3. Leroy Sané | Für 50 Millionen Euro vom FC Schalke 04 zu Manchester City © imago 2. Kevin de Bruyne | Für 74 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City © imago 1. Ousmane Dembélé | Für 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona © imago

Mats Hummels meckert auf Twitter

TV-Zuschauer, die Eurosport über einen Satelliten-Receiver mit HD-Plus-Abo verfolgten, hatten keine Probleme, offenbar ebenso wie einige, die über den Pay-Dienst "Amazon Channels" den Eurosport Player abonniert hatten.

Dennoch herrschte bei vielen Fans im Netz sogar noch bis weit nach Abpfiff großer Frust - auch bei einem Weltstar. Mats Hummels, Star-Verteidiger des FC Bayern München machte seinem Ärger, wie viele Eurosport-Kunden, über Twitter Luft: "Seitdem ich das Spiel sehen kann (89. Minute) gehts gut ab", schrieb der Weltmeister.

Seitdem ich das Spiel sehen kann (89. Minute 😡) gehts gut ab 😄 #fckhsv — Mats Hummels (@matshummels) August 25, 2017

Eurosport reagiert spät, aber herzlich

Eurosport selbst reagierte erst 25 Minuten nach Anpfiff der Partie auf die technischen Probleme und entschuldigte sich bei den Fans im Netz via Twitter: "Uns ist das Problem bekannt und wir arbeiten mit Hochdruck an der Problemlösung." Auch Eurosport-Moderator Jan Henkel wandte sich nach dem Spiel an die Fans, die so lange warten mussten, bis sie Spielbilder zu sehen bekamen: "Es gab auch einige, die den Eurosport Player nicht zum Laufen bekommen haben. Dafür entschuldigen wir uns und arbeiten daran, dass es in zwei Wochen problemlos funktioniert." Das werden die genervten Fans auch hoffen ...

Immerhin: Am späten Abend sagte der Pay-TV-Anbieter erneut Sorry: "Wir entschuldigen uns in aller Form für die Unannehmlichkeiten, die Fans heute Abend während des Spiels zwischen dem 1. FC Köln und Hamburger SV erfahren haben. Das entspricht weder unseren Standards noch euren Erwartungen", schrieb Eurosport auf Twitter und kündigte eine Wiedergutmachung an, die "in den nächsten Tagen" kommuniziert werde.

FIFA 18: Alle Stadien im Überblick EUROPAS TOPKLUBS: Santiago Bernabeu: Real Madrid © imago Donbass Arena: Shakhtar Donetsk Johan Cruijff Arena: Ajax © imago Juventus Stadium: Juventus © imago Parc des Princes: Paris © imago Stade Velodrome: Olympique Marseille © imago Mestalla Stadium: Valencia CF © imago Wanda Metropolitano: Atletico Madrid © imago San Siro: Milan und Inter © imago BUNDESLIGA: Volksparkstadion: Hamburger SV © imago Olympiastadion: Hertha BSC © imago Veltins Arena: Schalke 04 © imago Borussia Park: Borussia Mönchengladbach © imago Allianz Arena: Bayern München © imago PREMIER LEAGUE: Stamford Bridge: Chelsea © imago Dean Court: AFC Bournemouth © imago Etihad Stadium: Manchester City © imago The Hawthorns: West Bromwich Albion © imago Anfield: Liverpool © imago John Smith’s Stadium: Huddersfield Town © imago Vicarage Road: Watford totale © imago bet365 Stadium: Stoke City © imago Amex Stadium: Brighton & Hove Albion © imago Emirates Stadium: Arsenal © imago London Stadium: West Ham United © imago Goodison Park: Everton © imago Wembley: Tottenham Hotspur © imago St James Park: Newcastle United © imago Old Trafford: Manchester United © imago Turf Moor: FC Burnley © imago King Power Stadium: Leicester City © imago Liberty Stadium: Swansea City © imago Selhurst Park: Crystal Palace © imago St Mary's Stadium: Southampton © imago EFL CHAMPIONSHIP: KCOM Stadium: Hull City © imago Riverside: Middlesbrough © imago Loftus Road: QPR © imago Villa Park: Aston Villa © imago Carrow Road: Norwich City © imago EFL LEAGUE ONE: Fratton Park: Portsmouth © imago REST DER WELT: Azteca Stadium: Club America © imago The Monumental: River Plate © imago King Abdullah Sports City: Al Ittihad und Al Ahli © imago Suita City Football Stadium: Gamba Osaka © imago The Bombonera: Boca Juniors © imago BC Place Stadium: Vancouver Whitecaps © imago StubHub Center: LA Galaxy © imago King Fahd International Stadium: Al Hilal, Al Nassr und Al Shabab © imago CenturyLink Field: Seattle Sounders © imago

KOMMENTIEREN