TV-Comeback: Marcel Reif kommentiert Champions League

Marcel Reif, einer der bekanntesten Kommentatoren Deutschlands, ist ab der kommenden Saison in der Champions League wieder bei Spielen der Champions League zu hören. Allerdings nicht im deutschen Fernsehen. Der 67-Jährige kommentiert künftig für den schweizer TV-Sender Teleclub. Der (Pay-)TV-Sender hatte sich am Mittwoch die Rechte an der Königsklasse gesichert.