TV-Duell Merkel gegen Schulz in TV und Online-Live-Stream schauen: Mehr Quoten als WM-Finale?

TV-Programm und Guide: Kanzlerin Angela Merkel trifft am Sonntag auf Herausforderer Martin Schulz. Wo man das TV-Duell live im Fernsehen und online im Livestream verfolgen kann. Kommt die Debatte an die TV-Quoten des WM-Finales von 2014 ran?

Mit einer irren Einschaltquote hat das WM-Finale 2014 Geschichte geschrieben! 34,65 Millionen Fans fieberten beim 1:0-Sieg der DFB-Elf in Brasilien mit. Und da sind die Menschen noch nicht einmal eingerechnet, die in Public Viewings, Gaststätten und Kneipen gemeinsam zuschauten. Ein gigantischer Marktanteil von 86,3 Prozent. Nie ist ein ähnlicher Wert wieder erreicht worden. Jetzt kommt das TV-Duell von Kanzlerin Angela Merkel und Martin Schulz. Kann die TV-Debatte an die Mega-Quote der WM heranschmecken?

Das letzte TV-Duell zur Bundestagswahl 2013 fand am 1. September 2013 statt und lief auf fünf Sendern. Das Erste, das ZDF, RTL, ProSieben und Phoenix zeigten Den Schlagabtausch zwischen Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandiat Peer Steinbrück. Zusammen sahen 17.64 Millionen Zuschauen die Debatte. Also etwas mehr als die Hälfte der WM-Quote von 2014. Schalten dieses Mal mehr Menschen ein? Möglich. Die Themen sind nicht weniger brisant. Zunächst blicken wir auf die möglichen Inhalte der Diskussion.

TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Diese Themen sind wichtig

Soziale Gerechtigkeit: Hier dürfte der Herausforderer hoffen, am meisten punkten zu können. Merkel weiß: Bei Sozialthemen kann sie gegen den Sozialdemokraten traditionell kaum gewinnen. Es gilt für sie, sich wenigstens keine Blöße zu geben. Schulz wirft Merkel vor, sie interessiere sich nicht für die Sorgen der «kleinen Leute».

Bildung: Schulz will die Schulpolitik umkrempeln - und mit Milliardenschecks die zuständigen Länder für eine «nationale Bildungsallianz» gewinnen. Die strikte Trennung der Kompetenzen von Ländern und Bund bei der Bildung war 2006 von Union und SPD in die Verfassung geschrieben worden. 2014 und 2017 wurde das Verbot von der großen Koalition gelockert, damit der Bund mehr Geld für Hochschulen und zur Sanierung maroder Schulgebäude an die Länder geben kann.

Das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz: Das TV-Studio mit Daten und Fakten

Arbeitsmarkt: Im Themenfeld «Gerechtigkeit» dürfte es neben der klassischen Sozialpolitik auch um den Arbeitsmarkt gehen. Beim aktuellen Thema Air-Berlin-Rettung, wo es um Tausende Arbeitsplätze geht, gibt es zwischen Union und SPD kaum Reibungspunkte. Merkel könnte versuchen, Schulz' punktuelles Abrücken von Schröders Reformagenda-2010 aufzuspießen, um so auch vor Rot-Rot-Grün zu warnen.

Rente: Schulz hält Merkel Versagen in der Rentenpolitik vor. Dies werde dazu führen, dass die Renten sinken und die Beiträge steigen. Das sei «Altersarmut auf Programm», warnt er. Die Union entgegnet, mit der Rentenreform der großen Koalition von 2007 seien Rentenniveaus und -beiträge bis 2030 geklärt.

Abgehobenheit: Schulz hat den Ton gegenüber der Kanzlerin am vergangenen Wochenende verschärft, sie persönlich attackiert und ihr Abgehobenheit vorgehalten. Indem sie mit Flugzeugen und Hubschraubern der Flugbereitschaft der Regierung günstig unterwegs sei, mache sie Wahlkampf auf Kosten der Steuerzahler. Merkel konterte, die Bezahlung der Flüge sei rechtlich geregelt. Sie sei schließlich immer im Dienst.

Abgasaffäre, Maut: Beim Streit über die Zukunft des Dieselmotors gibt es eigentlich nicht viele Knackpunkte zwischen Schulz und Merkel. Beide betonen, der Diesel werde noch lange gebraucht. Schulz hat aber angekündigt, er werde die umstrittene und von seiner Partei mitgetragene Pkw-Maut rückgängig machen, wenn er Kanzler werde. Merkel bekennt sich dagegen zu dem von ihr ursprünglich auch abgelehnten, aber von der CSU durchgesetzten Maut-Projekt.

Außenpolitik/Türkei: Dass Schulz Merkel einen zu laschen Umgang mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorwerfen wird, gilt als ausgemacht. Er fordert im Konflikt um die in der Türkei inhaftierten Deutschen ein Ultimatum. Wenn Erdogan die Gefangenen nicht unverzüglich freilasse, müsse die EU die Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion abbrechen. Merkel hält von Ultimaten grundsätzlich nichts, weil sie Verhandlungen nur schwerer machen. Sie hat Schulz aber inhaltlich schon den Wind aus den Segeln genommen, als sie ankündigte, Berlin werde die Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion blockieren.

Flüchtlinge und Migranten: Schulz könnte Merkel vorhalten, dass sie von ihrer Willkommenspolitik im Jahr 2015 abgerückt sei und nun auf Abschottung setze. Schwierig dürfte für ihn dabei aber sein, dass die SPD in der großen Koalition alle Verschärfungen in der Asyl- und Migrationspolitik als kleiner Regierungspartner mitgetragen hat. Gut möglich, dass der SPD-Chef den Finger in die Unions-Wunde Flüchtlings-Obergrenze legt. Der Streit zwischen Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer über eine Obergrenze für Flüchtlinge ist nur bis zu möglichen Koalitionsverhandlungen auf Eis gelegt.

Innere Sicherheit, Terrorismus, Kriminalität: Hier ist es umgekehrt wie beim Thema soziale Gerechtigkeit. Der Union wird traditionell die größere Kompetenz zugeschrieben. Außerdem haben die Sozialdemokraten nach den islamistischen Anschlägen in Deutschland die Verschärfung der Gesetzgebung im Sicherheitsbereich mitgetragen.

Verteidigung/Aufrüstung: Eines der jüngsten Lieblingsthemen von Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel. Gabriel hat Merkel vorgeworfen, sich US-Präsident Donald Trump zu unterwerfen, weil sie das Zwei-Prozent-Ziel für den Verteidigungsetat ins Wahlprogramm hat schreiben lassen. Laut SPD würde das jährlich 30 Milliarden Euro mehr für Rüstung bedeuten. Die Nato hatte sich 2014 auf die Formulierung verständigt, dass jedes Mitgliedsland die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent erhöhen soll. Damals wurde dies von SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier mitgetragen.

Abzug der US-Atomwaffen: Ein Dauerthema in Deutschland. 2009 zog schon Frank-Walter Steinmeier damit in den SPD-Wahlkampf, auch FDP-Mann Guido Westerwelle probierte es. Gabriel unterstützt Schulz bei seiner Forderung nach einem Abzug der US-Atomwaffen. Bislang hat aber noch jede Regierung die offiziell gar nicht bestätigte Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland mitgetragen.

Welche Sender: Wo läuft das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz im TV?

Vier TV-Sender übertragen das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz live im Fernsehen: ARD, ZDF, RTL und Sat.1. Wer selbst keine Möglichkeit hat, das einzige Aufeinandertreffen der beiden Spitzenkandidaten vor der Bundestagswahl live im Fernsehen zu sehen, kann das Duell im Radio oder per Streams im Internet verfolgen.

Wo läuft das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz im Online-Livestream?

Online-Livestreams zum TV-Duell gibt es kostenlos in den Mediatheken der beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Den Live-Stream der ARD findet man unter www.ardmediathek.de/tv/Das-Erste/live, den des ZDF unter www.zdf.de/live-tv. Ebenfalls kostenlos ist der Stream von Sat.1 - hier ist allerdings eine einmalige Registrierung notwendig. Zu finden ist er unter www.sat1.de/livestream. Den nach einer 30-tägigen Testphase kostenpflichtigen Stream von RTL gibt es unter www.tvnow.de/rtl/live-tv.

Auch der Deutschlandfunk überträgt das Duell live. Alle Sender bieten darüber hinaus Apps für iOS und Android an - so können interessierte Zuschauer das Duell zwischen Merkel und Schulz auf dem Smartphone oder Tablet verfolgen.

Wann beginnt das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz?

Kanzlerin und Herausforderer treffen am Sonntag, den 3. September, um 20.15 Uhr aufeinander. Eine Wiederholung des Duells gibt es zum Beispiel bei tagesschau24 am gleichen Abend um 22.15 Uhr.

