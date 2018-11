Anzeige

Der Gong zur nächsten Runde schlug am Mittwochabend in Köln. Für das Team Profi-Fußball stieg Christian Heidel in den Ring. Sein Gegner: Dietmar Hamann, Ex-Nationalspieler und seit ein paar Jahren vor allem TV-Experte. Schalke-Manager Heidel streute in seinen Hagel verbaler Haken zunächst ein "Er hat es nicht verstanden" ein, dann legte er mit einem "Deshalb sitzt er auch im TV-Studio und nicht auf der Trainerbank“ nach. Wirkungstreffer? Man weiß es nicht. Hamann hat sich noch nicht wieder geäußert, war zu Wochenbeginn aber mit einem Rundumschlag gegen Schalke in "Vorleistung" getreten.

Völler vs. Hartmann - die "Mutter des TV-Zoffs"

Das Schauspiel nach dem S04-Sieg beim 1. FC Köln war die nächste Episode einer Disziplin, die hierzulande zwar schon länger bekannt ist, aber erst jetzt immer mehr den Sprung vom Mittel- ins Schwergewicht schafft. Die Rollen sind dabei klar verteilt: TV-Experte - möglichst mit Stallgeruch - schießt gegen Protagonisten aus der Bundesliga. Das alles funktioniert auch andersherum. Zuletzt bewies das Rudi Völler. Der heutige Sportvorstand von Bayer Leverkusen ist so etwas wie der Alt- und Großmeister der verbalen Schelle. Als DFB-Teamchef eruptierte er einst in Richtung von Waldemar Hartmann. Danach war Hartmann ein Sponsoren-Vertrag mit einer Weißbier-Barauerei, Völler selbst ein Platz in der Hall of Fame des TV-Zoffs sicher.

Der 58-Jährige versteht sein Handwerk noch immer. Zu bestaunen gab es das nach dem 6:2 der Leverkusener bei Werder Bremen vor knapp einer Woche. Trainer Heiko Herrlich, vor der Partie mächtig unter Druck und nach dem Spiel ziemlich erleichtert, wurde bei Sky weiter in Frage gestellt. Für Völler erneut Zeit zum Zürnen. "Unsäglich", motzte er über Fragesteller Patrick Wasserziehr. Eine "große Sauerei" sei das alles.

PK des FC Bayern das bisherige Hauptevent

Das Hauptevent der laufenden Saison (und bei ehrlicher Betrachtung so ziemlich aller bisherigen Saisons) fand allerdings in München statt. Die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge fühlten sich herausgefordert und luden zum Kampf gegen alle: Gegen die Medienberichterstattung, gegen die TV-Experten und - nachdem man zunächst Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert hatte - ungeschickter Weise auch gegen Ex-Spieler Juan Bernat. Quintessenz der ersten beiden Teile der Generalbrechnung: "Widerlich!", "Polemisch!", "Kein Anstand!"

Vorwürfe, die sich neben den Medien im Allgemeinen auch an die ehemaligen Bayern-Profis Stefan Effenberg und Olaf Thon richteten. Beide sind heute als Experten unterwegs. Zeit für eine Replik des Duos also? In diesem Fall nicht wirklich. Effenberg zeigte Verständnis für die Ausbrüche seiner ehemaligen Chefs, Thon betonte im SPORTBUZZER-Interview, dass er auch weiterhin sagen werde, was er zu sagen habe.

Mesut Özil in England liebte Zielscheibe

Dennoch: In der Bundesliga ist mächtig Feuer unter dem Dach. Aus der Distanz betrachtet, dürfte einer über all die bisherigen Scharmützel allerdings nur müde lächeln können - Mesut Özil. Der Ex-Nationalspieler ist in England schon seit Jahren so etwas wie die liebste Zielscheibe der Experten. Besonders der frühere englische Internationale Martin Keown holte schon mehrmals zum großen Punch aus und sagte über den Spielmacher unter anderem: "Özil hat es nicht verdient, das Arsenal-Trikot zu tragen." Der Deutsche hält sich in der Regel mit Kontern zurück, meinte zuletzt lediglich: "Ich lache darüber." Ein Mittel, dass vielleicht als härtester Schlag taugt.