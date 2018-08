TV-Gelder: Bundesligisten kassieren fast 900 Millionen Euro

Der Ball rollt wieder in der Bundesliga und Millionen Fans weltweit verfolgen gebannt das Geschehen auf den Plätzen im deutschen Oberhaus. In diesem Jahr erzielt die DFL mit den Vermarktungserlösen aus Medien- und Sponsorenrechten einen Rekordgewinn. Insgesamt rund 880 Millionen Euro (11,4% mehr an Medien- 21,96 mehr an Sponsorenrecheten) schüttet die Liga laut dem Fachmagazin Kicker an die 18 Bundesligisten aus. Ligakrösus bleibt der FC Bayern, knapp vor Borussia Dortmund und Schalke 04. Die Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg erhalten klar am wenigsten Geld.