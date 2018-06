TV-Kritik zum deutschen WM-Aus gegen Südkorea: Bela Réthy war wie die Mannschaft 

TV-Kommentatoren sind die Blitzableiter der Nation. Es gibt nicht viele Jobs in diesem Land, für die man ein derart dickes Fell benötigt. Bundeskanzlerin vielleicht in diesen Tagen. Oder türkischstämmiger Nationalspieler im Mittelfeld. Knapp dreißig Millionen Menschen sehen deutsche WM-Spiele - da sind automatisch jede Menge Grammatikhausmeister und Social-Media-Quartalsnöler dabei. Als habe der Reporter eine gefühlte Mitschuld am siebzehnten Fehlpass an der Strafraumkante. Aber auch Zuschauer, die ZDF-Kommentator Bela Réthy aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen, müssen eingestehen: An Réthy lag es nicht, dass auch das dritte deutsche WM-Gruppenspiel gegen Südkorea eine unnötig zähe, traurige Angelegenheit war. Sauber, nicht allzu eitel und defensiver als üblich arbeitete er das enttäuschende Geschehen ab. Und glich darin dem deutschen Spiel: Bloß keine Fehler machen.