TV-Kritik: Kommentar pro RB Leipzig? Das darf Bartels nicht passieren!

Tom Bartels zählt zu den renommiertesten TV-Kommentatoren in Deutschland. Er ist seit über 20 Jahren im Geschäft, berichtete schon von Welt- und Europameisterschaften, kommentierte Spiele in der Champions League und als Höhepunkt das WM-Finale 2014. Doch beim Pokal-Knaller von RB Leipzig gegen den FC Bayern gab der ARD-Mann ein ganz schwaches Bild ab.

Fakt ist: Häufig forderte er selbst bei harmlosen Fouls von Bayern-Spielern sofort eine Karte. Oft sprach er von "leider" oder "schade" bei guten Aktionen der FCB-Stars. Und als Höhepunkt fand Bartels den Platzverweis gegen Leipzigs Naby Keita deshalb "ungerecht", weil Schiedsrichter Felix Zwayer zuvor den berechtigten Elfmeter unverständlicherweise zurückgenommen hatte - was natürlich nichts mit der Entscheidung gegen Keita zu tun haben darf.

Man kann immer wieder über TV-Kommentatoren diskutieren, genau wie über Noten für Fußballspieler oder Fehlverhalten von Funktionären. Aber genauso wenig, wie Ralf Rangnick seine "Handy-Attacke" passieren darf, darf ein erfahrener TV-Mann wie Bartels so einen Auftritt wie am Mittwochabend hinlegen - komplett unabhängig davon, für oder gegen welchen Verein er sich so einseitig äußert.