TV-Kritik zur WM: Oliver Kahn ist der Eiermann des deutschen Fußballs

Sie hatten sich das als tränenreichen Abschied gedacht, als Gänsehautmoment für die Sportewigkeit: Licht aus, Spot an in der 75. Spielminute, Oliver Kahn im Scheinwerferkegel, eine einsame Stadionrunde vor 69 000 Zuschauern in der Allianz-Arena in München, dazu sang Paul Potts „Time to Say Goodbye“. Das letzte Quäntchen Schmelz aber verweigerte Kahn damals, bei seinem Abschiedsspiel im Sommer 2008: Er vergoss keine öffentliche Träne. Heulen? Eher würde er sich die Lippe blutig beißen.

Die Livekamera folgte ihm in die Kabine, ein Plastikbecher Iso-Getränk, noch einer, endloses Schweigen, und dann, als man schon fürchten musste, jetzt geht’s live gemeinsam in die Dusche, sagte Kahn: „Das war’s jetzt.“ Und ZDF-Reporter Béla Réthy konnte es kaum fassen: „Jetzt ist er einfach nur noch Mensch!“ Und die F.A.Z. schwurbelte anderntags, die „Ooollii, Ooolli“-Rufe im Stadion glichen den „Signalen eines Echolots, die die einzige Verbindung zweier Welten über und unter der Oberfläche bilden“. Wer will da widersprechen?

Mit „Gu’n Abend“ begann seine TV-Karriere

Nur acht Tage nach seinem Abgang trat Kahn seinen neuen Job an – als Länderspielexperte im ZDF. Mit dem internationalen Mainzelmännchengruß „Gu’n Abend…“ begann seine TV-Karriere. Seither füttern ihn wechselnde ZDF-Studiopartner mit Stichwörtern. Anfangs noch Johannes B. Kerner (die Älteren erinnern sich), den er nie ernst genommen hat. Dann Katrin Müller-Hohenstein, die das ZDF irgendwann zur WM-Hotelkorrespondentin degradierte, wo ihre Jogi-Löw-Besoffenheit unerträglich wurde („Ich staune jeden Morgen, wie schnell der Jogi joggt“, japste sie gern – als würde sie selbst gern neben dem Adonis aus dem Schwarzwald herlaufen, im roten Badeanzug als Pamela Anderson des ZDF).

Am größten war die Fallhöhe bei Rudi Cerne. Unvergessen jene Szene bei der WM 2014 in Brasilien, als das ZDF ein bunt lackiertes Sambapärchen auf seine Studio-Dachterrasse schubste (Na klar: Brasilien! Karneval! Chicas!) und das Geturne ankündigte wie die Rückkehr des King of Pop. Klar, dass Rudi Cerne als Ex-Eistänzer rote Bäckchen kriegte angesichts zweier Halbprofis mit Strassgetüdel. Oliver Kahn dagegen stand dampfend daneben und sah das Tanzduo an wie etwas, das die Katze angeschleppt hat. Während Cerne vor Begeisterung fast vom Balkon fiel.

Was Kahn wichtig ist: Fußball. Sonst nichts.

Was Kahn wichtig ist: Fußball. Punkt. Darum geht es. Nicht Doping. Nicht Folklore. Nicht Korruption. Sondern Sport. Das ist sein Credo auch bei der WM 2018. Fußball rieche nach „Gras, Schweiß und Metall“, sagte er mal. Das gilt auch für seine Expertisen. Klare Kante. Keine Kompromisse.

Die zweite Regel lautet: Im System Kahn hat grundsätzlich der Sieger recht. Taktik? Gut und schön. Viererkettenverschiebung? Pipapo. Man muss wollen. Man muss beißen. Tschakka! Du schaffst es! Wer am heftigsten drängt, wer am erbarmungslosesten den Sieg will, der kann auf sein Verständnis hoffen. Typen wie Cristiano Ronaldo, denen eine gut sitzende Quertolle und ein brathähnchenfarbener Oberschenkel im Ernstfall wichtiger sind als der Respekt seiner Sportkollegen, nennt er „Marketingfritzen“. Dabei wirbt er auch heftig: für Sportwetten, Handys, Schokoriegel.

Ein permanenter Antreiber

„Bravo Germany!“, twitterte er nach dem 2:1-Sieg gegen Schweden. „Starke Haltung, starker Charakter, starkes Spiel.“ Dazu verschickte er ein Foto – nicht etwa von Toni Kroos’ Freistoß, sondern von der triefend blutenden Nase von Sebastian Rudy. Das hat ihn mehr beeindruckt als der Kunstschuss. Man kann sich seine Enttäuschung über die deutsche WM-Trümmertruppe 2018 kaum ausmalen. Ja, Sekundenaussetzer gehören zum Sport, wie bei Kahn im WM-Finale 2002. Aber eine ganze Vorrunde vergeigen? Gruppenletzter? „Es bleibt ein Rätsel.“

Dass auch Geschmeidigkeit eine taugliche Tugend sein kann, um sein Ziel zu erreichen, ist Kahn fremd. Ebenso die Tatsache, dass Verlierer nicht zwangsläufig Versager sind. Die ganze alte Kickergarde mit Mario Basler, Lothar Matthäus oder Stefan Effenberg, die auf allen Kanälen den alten Schlammpfützen- und Skatklopp-Zeiten nachweint, steht für kulanzfreie Härte, für rücksichtsloses Beißen und Gewinnenwollen. Möglicherweise ist das sein Erfolgsrezept: dass er in einem saturierten Land, dem der Wille zur Erneuerung fehlt, als permanenter Antreiber fungiert, der mit verbalem Trommelschlag die Galeere des Fußballs als Spiegel der deutschen Gesellschaft auf Tempo bringt. Sein „Eier, wir brauchen Eier!“ nach einer 0:2-Pleite von Bayern München 2003 auf Schalke ist als autosuggestive Beschwörungsformel längst ein geflügeltes Wort – weit über den Fußball hinaus.

Kahn arbeitet nach dem Prinzip der kalten Fusion

Jürgen Klopp, sein Amtsvorgänger, stand als ZDF-Experte stets in hellem Feuer. Kahn dagegen glüht nicht mal. Er malmt. Er presst sich die Wörter ab, würgt Sätze hoch wie ein Wollknäuel. Er arbeitet nach dem Prinzip der kalten Fusion. Er sei lockerer geworden, heißt es beim ZDF. Das bedeutet aber auch nur: Sie haben keine Angst mehr, ihm im Flur zu begegnen. Befürchtungen, er könne Oliver Welke an einem elenden Länderspielabend in Aserbaidschan aus emotionaler Not in den Hals beißen, blieben (bisher) unbegründet.

Es gebe keinen Titan mehr, hatte er nach seinem Abschiedsspiel angekündigt. „Es wird einen anderen Menschen geben.“ Dabei gab es nie wirklich einen Titan. Es gab nur ein medial erzeugtes Kunstprodukt namens „King Kahn“ oder „Titan“ und einen sehr guten Torhüter irgendwo dahinter. Wie sensibel er sein kann, wie selbstreflektiert, zeigte Kahn in der Doku „Die Torhüter“. Die Niederlage gegen Jens Lehmann im Kampf um den Stammplatz bei der WM 2006 schmerzt noch immer. „Heimturnier, volle Stadien“, sagt er im Film. „Und du gehst nicht ins Tor, sondern zur Bank.“ Manche macht der Druck hart. Dann wird aus Kohle ein Diamant. Manche zerbrechen daran.

„Kein neuer Käfig“

„Ich werde mir auf keinen Fall einen neuen Käfig suchen“, hat er vor zehn Jahren gesagt. „Der alte Käfig hatte ziemlich dicke Gitterstäbe. Im System Fußball fühlt man sich manchmal sehr eingezwängt.“ Das gilt aber ebenso für das System ZDF. Auch Kahn hat sich schon brav zwei Finger vors Auge gehalten und „Mit dem Zweiten sieht man besser“ gesagt. Was wäre die nächste Station? Zur WM 2018 hat er als „Berater“ schon mal Torhüter fit gemacht. Es waren nur die von Saudi-Arabien. Aber irgendwo muss man ja anfangen als Trainer.