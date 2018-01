TV-Panne bei Handball-EM: Massive Bildstörungen in der ARD - so reagiert das Netz 

Beim zweiten Gruppenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM in Kroatien hat es bei der TV-Übertragung der ARD eine schwere Panne gegeben. Offenbar hat es in der Halle in Zagreb einen Stromausfall gegeben, weswegen das Erste in den ersten Minuten des Spiels teilweise nur ein Störsignal übertrug.