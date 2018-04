TV-Panne: Wolff Fuss bei Liverpool gegen ManCity nicht zu hören

Ist das bitter! Groß war die Vorfreude auf den Champions-League-Kracher zwischen dem FC Liverpool und Manchester City ( SPORT BUZZER-Ticker ) in Anfield - auch bei Sky-Kommentator Wolff Fuss, der vor dem Anpfiff noch in der Vorberichterstattung ins Studio geschaltet wurde. Das Spiel an seinem Kommentatorenplatz konnte der 41-Jährige aber nicht beenden . Sky musste die zweite Halbzeit aus München bespielen.

Wenig später war der Chefkommentator dann nicht mehr zu hören: Wegen heftiger Tonprobleme war der Star-Reporter in den Anfangsminuten der Partie zum Schweigen verurteilt. "Wir bitten die vorübergehenden Tonprobleme zu entschuldigen", blendete Sky den Zuschauern in einem kleinen Crawl am linken oberen Bild an. Von Fuss war nichts zu hören. Auch das Internet machte im Stadion offenbar Probleme.