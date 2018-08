Pokal-Aus bei Sky Go: TV-Panne beim Streaming-Dienst

Eine faustdicke Überraschung erlebten viele Fußballfans am Samstagnachmittag bereits zum Anpfiff der Erstrundenspiele im DFB-Pokal. Viele Anhänger, die bei gutem Wetter mit einem kühlen Bier die Partien im heimischen Garten über Sky Go schauen wollten, guckten in die Röhre. Der Grund: technische Probleme. Schnell machte die Nachricht über die Schwierigkeiten die Runde, bei Twitter ließen die betroffenen Sky-Kunden ihrem Unmut freien Lauf. Inzwischen funktioniert der Dienst wieder.