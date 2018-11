Bitter für TV-Sender Sky: DAZN will sich Bundesliga-Liverechte schnappen

Auch über eine mögliche Einführung von Werbung auf DAZN äußerte sich de Buhr. "Ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich das nicht in Erwägung ziehen würde. Am Ende bin ich verantwortlich für den Revenue, den DAZN macht. Wir schauen es uns an, überlegen hin und her. Grundsätzlich muss man die Frage zulassen und sich klar Gedanken machen, ob es man es tun würde."