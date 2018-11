"Das ist doch Unsinn!": TV-Star Marcel Reif zur Zukunft der DFB-Elf

Er ist einer der bekanntesten Fußball-Fachmänner, die wir in Deutschland haben: Marcel Reif. In seiner _Sport1-_Kolumne hat sich der ehemalige TV-Kommentator der deutschen Nationalmannschaft gewidmet und die aktuelle Situation eingeschätzt. Denn gerade nach dem 3:0-Erfolg gegen Russland in Leipzig - mit einer stark verjüngten Mannschaft - fragen sich viele Fans, ob es an der Zeit ist, die altgedienten Spieler, die Titelhelden aus dem Jahr 2014, auszutauschen.

"Fast schon zu religiös"

Doch Reif spricht auch klar an, welche Fehler Bundestrainer Joachim Löw gemacht hat. "Gestört hat mich, dass Joachim Löw das, was er als "neue Linie" definiert hat, erst nach drei Monaten getan hat", erklärt Reif: "Diese Analyse muss ein Drittligatrainer schon nach einer halben Stunde liefern. Ich hätte mir nach der WM gewünscht, dass Löw sich hingestellt hätte und große Fehler eingeräumt hätte. Denn die Gründe für das Debakel waren evident. Dass es an der Einstellung nicht gestimmt hat, haben die Spieler selbst sehr schnell gesehen."

Der 68-Jährige hätte sich nach der verkorksten WM in Russland mehr Transparenz in der Aufarbeitung gewünscht. "Stattdessen sah man Bilder von ihm, wie er gemütlich sein Käffchen trinkt", so Reif: "Das wird dann medial natürlich ausgeschlachtet. Solche Fotos haben nicht geholfen, die Diskussion zu versachlichen." Und er glaubt, dass "Löw auch unterschätzt hat, was man vor der WM ahnen konnte: Dass es möglicherweise schwer wird, etwas zu verteidigen. Solange du ein Ziel hast, und junge Leute diesem Ziel entgegenfiebern, kannst du viel daraus machen."