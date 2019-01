TV-Termine: Diese Sender zeigen die Deutschland-Spiele live

Hingegen läuft die Weltmeisterschaft der Frauen komplett in der ARD und im ZDF - die genaue Verteilung der Spiele gegen China, Spanien und Südafrika ist aber noch offen. Fest steht, dass das Freundschaftsspiel gegen Schweden am 6. April in der ARD gezeigt wird. Gleich läuft es bei der U21-Europameisterschaft der Männer ab. Die EM im Juni in Italien und San Marino zeigen die Sender ARD und ZDF im Wechsel.

Ganz neu ist die Übertragung der U21-Partie Deutschland gegen England auf ProSieben MAXX. Ab Herbst 2019 werden vier Livespiele der U 20- und U 19-Nationalmannschaften pro Saison auf ProSieben MAXX übertragen.