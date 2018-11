Provokateur Tyson Fury will WM-Titel zurück - und verliert dafür 50 Kilo! 

Sie giften sich an, beschimpfen sich übel und würden sich am liebsten an die Kehle springen. Doch Boxweltmeister Deontay Wilder und Herausforderer Tyson Fury müssen sich gedulden, ehe sie aufeinander einprügeln dürfen. Am Samstagabend (Ortszeit) im Staples Center von Los Angeles steht der mit Spannung erwartete Schwergewichtskampf zwischen WBC-Weltmeister Wilder aus den USA und dem großmäuligen Klitschko-Bezwinger Fury aus Großbritannien auf dem Programm. „Spargeltarzan“, „Penner“, geifert Fury. „Ich habe in die Augen des Killers gesehen, und ich sah nur ein Kätzchen“, feixt Wilder.

Und zumindest Fury zeigte sich äußerlich deutlich verändert bei der Präsentation: Noch vor Monaten wog Fury 170 Kilogramm, war aufgedunsen, nun präsentiert er sich mehr als 50 Kilo leichterer.

Beide sind unbesiegt. Wilder, genannt Bronze-Bomber, gewann seine 40 Profikämpfe allesamt, davon unglaubliche 39 durch K.o. Fury siegte 27-mal (19 K.o.). „Ich werde ihm so lange ins Gesicht schlagen, bis er so aussieht wie der Clown, der er ist“, pöbelte Fury. Der 2,06 Meter große Brite provoziert seinen Gegner wie schon damals Wladimir Klitschko mit teilweise absurdem Geschwafel und will ihn zur Weißglut bringen. Dabei weiß man nie so genau: Ist der 30-Jährige lediglich ein nerviger Trash-Talker oder meint er tatsächlich, was er sagt. Vor dem Kampf gegen Klitschko trieften seine Tiraden vor Sexismus, Antisemitismus und Homophobie.