U17-WM: HSV-Juwel Jann-Fiete Arp schießt Deutschland ins Achtelfinale

Die deutschen U17-Fußballer haben mit einem 3:1 (1:1) gegen Guinea den Sprung ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft geschafft. Die Auswahl von Trainer Christian Wück feierte am Freitag im indischen Kochi den zweiten Sieg im dritten Vorrunden-Spiel und zog als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase ein. Nächster Gegner der DFB-Junioren ist im Achtelfinale am Montag in Neu-Delhi Kolumbien.