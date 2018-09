Deutschlands U21 dominiert Irland - Teuchert trifft dreifach bei Kantersieg

Per Mertesacker: Stieg in Brasilien in den Klub der Hunderter auf (104 Spiele für die DFB-Auswahl) und beendete nach dem Turnier seine Karriere in der Nationalelf. Hat beim FC Arsenal zur Saison 2018/19 die Leitung der Akademie übernommen. Stieß im März 2018 mit sehr persönlichen Bekenntnissen eine Diskussion über Druck im Fußball an. © 2018 Getty Images