U21: Deutschland gegen Mexiko live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Fabian Ernst (Jahrgang 1979) war in Werder Bremens "Super-Saison" 2004 - mit dem Doublegewinn - Teil der Stammmannschaft. Zwischen 2002 und 2006 spielte er in 24 Spielen für die deutsche Nationalelf und schoss ein Tor, 2004 beim 2:0 Sieg im Freundschaftsspiel gegen den Iran. 2013 beendete er seine Profikarriere, spielte aber ab Sommer 2014 noch ein Jahr in der Landesliga Hannover Amateurfußball. Seit Sommer 2015 spielt er bei seinem Heimatverein Hannover 96 bei den Altherren. Außerdem ist er in Hannover als Spielerberater für Nachwuchstalente tätig. © imago