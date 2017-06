U21-EM: Elfmeter-Drama gegen England - Deutschland im Finale!

Anzeige

Wochenlang hielten ihnen DFB-Trainer Stefan Kuntz (54) und Sportdirektor Horst Hrubesch (66) die Fotos der Helden von 2009 unter die Nase – zur Motivation. Bilder vom bärenstarken Zweikämpfer Jerome Boateng, wem wieselflinken Techniker Mesut Özil und Torwart Manuel Neuer bei einer seiner Weltklasseparaden. Doch das dürfte nun vorbei sein! Die aktuellen U21-Stars sind dabei, sich ihr eigenes Denkmal zu setzen. Vor acht Jahren gewannen die deutschen U21-Junioren das letzte Mal die Europameisterschaft. Doch durch das 6:5 nach Elfmeterschießen (2:2, 1:1) im EM-Halbfinale am Dienstagabend in Tychy gegen England steht nun auch die Kuntz-Truppe im Finale. Eine Hammer-Halbfinale! Denn die Partie war an Spannung kaum zu überbieten. Mit einem filmreifen Schlussspurt: Das erste U21-Elfmeterschießen zwischen beiden Nationen – und dem besseren Ende für Deutschland!

Kuntz warnte seine Schützlinge vor dem Spiel gegen England noch. Die Briten hätten sehr schnelle Spieler, die vor allem durch ihre Effektivität glänzten. „Auch das wird im Halbfinale auf uns zukommen. Wir müssen vermeiden, dass wir ihnen viele Chancen geben.“ Ein Weckruf des Trainers zur richtigen Zeit!

Julian Pollersbeck: Hielt einige Mal ganz stark. Tolle Reflexe bei Schüssen aus kurzer Distanz. Bei den Gegentreffern machtlos, hielt aber zwei Elfmeter. Note: 1 © imago Jeremy Toljan: Abermals ein gutes Spiel vom jungen Hoffenheimer. Lieferte die Vorlage zum 1:0-Führungstreffer durch Davie Selke. Note: 2 © dpa Gideon Jung: Rückte für den verletzten Niklas Stark kurzfristig in die Innenverteidigung. Konnte den Vizekapitän aber nicht gleichwertig ersetzen. Note: 4 © imago Marc-Oliver Kempf: Machte eine solide Partie, ohne groß zu glänzen. Kleinere Unsicherheiten bei Standards. Note: 3 Yannick Gerhardt: Lief seine linke Seite hoch und runter. Doch seine Flanken landeten meist beim Gegner. Keine gute Partie des Wolfsburgers. Note: 4 © imago Maximilian Arnold: Bemüht. Fiel aber kaum auf. Versuchte, das Spiel zu ordnen. Allerdings ohne den durchschlagenden Erfolg. Verwandelte seinen Elfmeter sicher. Note: 2 © imago Yannik Haberer: Ersetzte Mahmoud Dahoud in der Zentrale. Durchwachsener Beginn, wurde aber immer sicherer. Note: 3 © imago Maximilian Philipp: Stand erstmals in der Startelf. Für ihn musste Mitchell Weiser weichen. Nur wenige gute Aktionen. Wenn er zum Torabschluss kam, verzog er meistens. Wurde in der zweiten Hälfte stärker. Verwandelte den Elfmeter ganz sicher. Note: 3 © imago Max Meyer: Bemühte sich. Doch vor allem seine Offensivaktionen blieben ohne den gewünschten Erfolg. Verwandelte seinen Elfmeter. Note: 3 © imago Serge Gnabry: Tauchte über weite Teile der Partie ab. Lieferte ein, zwei gute Pässe in die Spitze. Das war es aber auch schon. Wurde in der zweiten Hälfte durch Nadiem Amiri ersetzt. Note: 4 © imago Davie Selke: Der Neu-Herthaner erzielte die 1:0-Führung per Kopf. Musste in der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Felix Platte ins Spiel. Note: 3 © imago Felix Platte: Kam in der zweiten Hälfte für den verletzten Davie Selke in die Partie. Erzielte in der 70. Minute den 2:2-Ausgleich. Vorne gefährlich, hinten half er auch aus. Note: 2 © imago Thilo Kehrer: Kam in der zweiten Hälfte für Gideon Jung in die Partie und half, die Defensive zu stabilisieren. Note: 3 © imago Nadiem Amiri: Kam kurz vor Ende der regulären 90 Minuten für Serge Gnabry, hatte spät das Siegtor auf dem Fuß, kam aber nach Hereingabe von Toljan nicht an den Ball. Konnte seinen Strafstoß im Tor unterbringen. Note: 3 © imago Dominik Kohr: Kam als vierte Einwechslung in der 102. Minute und blieb ohne Note. © imago

Torwart Julian Pollersbeck überragend

Erster Aufreger bereits in der dritten Minute: Schalkes Max Meyer schickte Stürmer Davide Selke. Im Strafraum wurde Selke vom englischen Auswahlspieler Calum Chambers am Bein getroffen. Doch der Pfiff von Schiedsrichter Gediminas Mazeika aus Litauen blieb aus. Danach dann Deutschland im Glück: Der Brite will Hughes schickte Demarai Gray, der wurde zunächst im Strafraum geblockt, doch er bekam den Abpraller. Seinen zweiten Schuss parierte DFB-Torwart Julian Pollersbeck überragend. Doch der Ball kam wiederum zurück zu Hugehs. Gideon Jung vertändelte den Ball holte und Hughes anschließend von den Beinen. Wieder blieb der Pfiff aus – Fehlentscheidung.

Doch nur die ersten 15 Minuten gehörten England, danach wurde Deutschland stärker. In der 35. Minute schlug Jeremy Toljan eine gute Flanke in den englischen Strafraum, Neu-Herthaner Davie Selke vollendete per Kopf (35.) – die 1:0-Führung. Doch nur sechs Minuten später der Ausgleich. „Young-Lions“-Kapitän James Ward-Prowse brachte einen Standard in den deutschen Strafraum. Chambers zog ab, traf dabei DFB-Verteidiger Marco-Oliver Kempf. Von dort aus landete der Ball vor den Füßen von Demarai Gray, der einschob. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpfiff.

Nur 13214 Zuschauer wollten das Spiel zwischen den beiden traditionsreichen Fußballnationen live im fast ausverkauften Stadion Miejeski (Fassungsvermögen: 15300) verfolgen. Dabei lohnte es sich. In der zweiten Halbzeit drehte zumindest England noch mal auf.

Finale nicht an Spannung zu überbieten

Das böse Erwachen in der 50. Minute. Serge Gnabry spielte den Ball zu lässig im Strafraum Hughes vor die Beine. Der setzte sich gegen Yannick Gerhardt durch und spielte den Ball scharf in die Mitte, wo Tammy Abraham einschob. Doch der Ausgleich fiel 12. Minuten später. Wieder brachte Arnold einen Ball in die Mitte, dieses Mal per Eckstoß. Der für den verletzten Davie Selke eingewechselte Stürmer Felix Platte traf per Kopf.

Kein Team konnte in der regulären Zeit ein weiteres Tor erzielen. Das Halbfinale ging in die Verlängerung. Deutschland drückte, doch auch in der Verlängerung gab es keinen weiteren Treffer. Und so folgte das Elfmeterschießen. In einem an Spannung nicht zu überbietenden Ende sicherte Torwart Julian Pollersbeck dem DFB-Team mit zwei gehaltenen Elfmetern den Finaleinzug.

Durch den Sieg im Elfmeterschießen gegen die Briten steht das DFB-Team um Serge Gnabry, Max Meyer und Co. nun im großen Finale der EM in Polen. Am Freitag können sich die DFB-Jungs unsterblich machen und dafür sorgen, dass Trainer und Sportdirektor der U21-Auswahl zukünftig nicht mehr die Fotos von Boateng und Neuer, sondern ihre Fotos den nachkommenden Generationen unter die Nase hält.

