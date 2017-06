U21-Europameister! Weiser köpft Deutschland zum EM-Titel

Der Mann des Spiels sprintete über den halben Platz. Dann warf er sich sich in die Arme seiner Teamkollegen. 22.35 Uhr. Mitchell Weiser (23) war Freitag nicht mehr zu halten. EM-Titel 2017! Weiser erzielte den entscheidenden Treffer. Und kein Wunder: Der Druck der letzten vier Wochen fiel von ihm und seinen Teamkollegen vollends ab. Der Druck, den sich die Jungstars selbst auferlegt hatten. „Wir wollen den Titel“, sagte Kapitän Maximilian Arnold (23) noch vor Turnierstart. Und die Jungs hielten Wort: Am Freitagabend im Cracovia Stadion von Krakau gewann das deutsche U21-Team um Weiser, Arnold und Co. durch das 1:0 (1:0) im EM-Finale gegen bärenstarke Spanier die Europameisterschaft der U21-Junioren – ein Stück deutsche Fußballgeschichte.