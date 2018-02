Überraschung bei Lok Leipzig – Ex-Dynamo-Mann Ziegenbalg wird Manager

Leipzig. Wolf-Rüdiger Ziegenbalg wird der neue starke Mann beim 1. FC Lok Leipzig . Der 69-Jährige ist ab sofort Manager der Blau-Gelben und soll die Professionalisierung des Vereins aus Probstheida entscheidend vorantreiben. Sprich Lok Leipzig bläst in der kommenden Saison zum Angriff der Unternehmung Aufstieg in die 3. Liga.

Damit ist die Route der Leipziger klar. „Ich freue mich so einen erfahrenen Strategen an unserer Seite zu wissen. Bei unseren ehrgeizigen Zielen müssen wir uns in vielen Bereichen professioneller aufstellen“, begründete Lok-Präsident Thomas Löwe das Engagement. Eingerührt hatte das übrigens ein Ex-Dynamo-Spieler, verriet Ziegenbalg. „Mein ehemaliger Spieler und jetziger Trainer Heiko Scholz hat mich um Hilfe gebeten.“