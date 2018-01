Überblick zur Handball-EM: So geht es für Deutschland weiter

Nach der Vorrunde geht die Handball-Europameisterschaft in Kroatien nun langsam in die heiße Phase. Neben Deutschland haben sich elf weitere Teams für die beiden Hauptrundengruppen mit jeweils sechs Mannschaften qualifiziert. Wir geben einen Überblick über die kommenden deutschen Partien und den Spielmodus.

Die Hauptrunde der Handball EM 2018 in Kroatien steht an! Die jeweils ersten drei Mannschaften der vier Vierergruppen haben sich für das Weiterkommen qualifiziert. Unter anderem die deutsche Nationalmannschaft nach einem Remis gegen Mazedonien. Jetzt treffen die zwölf verbliebenen Teams in den Hauptrundengruppen 1 und 2 mit jeweils sechs Mannschaften aufeinander. Dabei spielen in der Gruppe 1 die Qualifizierten aus den Vorrundengruppen A und B gegeneinander und in Gruppe 2 die restlichen Mannschaften aus den Gruppen C und D gegeneinander.

Wer sind die nächsten deutschen Gegner?

Selbstverständlich gibt es dabei keine Wiederholungsspiele aus der Vorrunde - die Punkte und Ergebnisse gegen die eigenen, ebenfalls qualifizierten Vorrundengegner werden auf die Hauptgruppen übertragen. Deutschland startet daher nach den beiden Unentschieden gegen Mazedonien und Slowenien (der Sieg gegen Montenegro wurde gestrichen, da sich die Nation nicht für die Hauptrunde qualifiziert hat) mit zwei Punkten in die Hauptrunde und trifft dort auf Tschechien (Freitag um 18:15 Uhr), Dänemark (Sonntag um 18:15 Uhr) und Spanien (Mittwoch um 20:30 Uhr).

Und wie stehen die Chancen?

Die beiden ersten der Hauptgruppen ziehen in die Halbfinals am Freitag den 26. Januar ein. Die Chancen für die deutsche Mannschaft stehen dabei nicht so schlecht, wie die lediglich zwei Punkte vielleicht anmuten mögen. Die Konstellation in Gruppe zwei ist nämlich relativ günstig: Nur Mazedonien hat bereits drei Punkte vorzuweisen, neben Deutschland haben auch Tschechien, Dänemark und Spanien erst zwei Zähler auf dem Konto und Slowenien stellt das Schlusslicht der Gruppe zwei mit einem Punkt.

Trotz der machbaren Gruppenkonstellation müssen für den Europameister Deutschland nun Siege her. Mit dem Dänemark, dem Olympiasieger von 2016 und Spanien warten allerdings schwere Aufgaben auf die deutsche Auswahl. Unter guten Vorzeichen stehen die Spiele allemal: Sowohl Dänemark als auch Spanien (im Finale) schlug Deutschland auf dem Weg zum EM-Titel 2016.

Alle Spiele der Hauptrunde von ARD und ZDF übertragen

Alle deutschen Spiele der Hauptrunde werden live in ARD und ZDF gezeigt. Das Spiel am Freitag gegen Tschechien überträgt das ZDF ab 18 Uhr live aus der Arena in Varazdin. Am Sonntag zeigt das Erste dann die Partie gegen Dänemark um 18:15 und am Mittwoch berichtet wieder das ZDF ab 20:15 live vom Spiel gegen Spanien.

