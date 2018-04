Überragend! Liverpool und Klopp schießen Favorit Manchester City ab

Anzeige

Der FC Liverpool hat den souveränen englischen Tabellenführer Manchester City deklassiert und einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale der Fußball-Champions-League gemacht. Im Duell der beiden Star-Trainer Jürgen Klopp mit Pep Guardiola setzten sich Klopps Liverpooler am Mittwoch mit einer überragenden Leistung 3:0 (3:0) durch. Mohamed Salah (12. Minute), Alex Oxlade-Chamberlain (21.) und Sadio Mané (31.) erzielten im Viertelfinal-Hinspiel die Tore für die Reds. Man City um die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané enttäuschte und war in der Offensive harmlos.

Im zweiten Viertelfinale des Abends wurde der FC Barcelona seiner Favoritenrolle gerecht. Die Katalanen gewannen 4:1 (1:0) gegen die AS Rom und sind wie Liverpool auf einem sehr guten Weg in die Runde der besten vier Teams.

FC Liverpool in Noten: Die Gala gegen Manchester City in der Einzelkritik Liverpool in dreamland! Der FC Liverpool schießt Manchester City im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals mit 3:0 ab. Der SPORTBUZZER hat die Noten der "Reds" in der Bildergalerie gesammelt. © dpa Loris Karius: In der ersten Halbzeit beschäftigungslos, auch im zweiten Durchgang nicht gefordert (City blieb 80 Minuten ohne Schuss auf sein Tor) - das lag nicht zuletzt an seiner starken Viererkette. Note 3 © Getty Trent Alexander-Arnold: Liverpool-Fans bangten vor dem Anpfiff. Würde der 19-Jährige, der zuletzt von Crystal-Palace-Wirbelwind Wilfried Zaha aus den Schuhen gespielt wurde, die Angriffe von Sané, De Bruyne und Silva überstehen? In den vergangenen Wochen war "TAA" alles andere als beständig gewesen. Am Ende des Tages war er mit offensiver Gefährlichkeit und starken Flanken einer der besten "Reds"-Stars. Note 2 © Getty Dejan Lovren: Der umstrittene Kroate, für den Ex-Schalker Matip ins Team gekommen, überraschte mit einer wirklich guten und vor allen Dingen unaufgeregten Leistung gegen Agüero-Vertreter Gabriel Jesus. Note 2 © imago/Action Plus Virgil van Dijk: Der Neuzugang vom FC Southampton ist die Millionen wert - eine starke Leistung des Holländers, der Gabriel Jesus nicht zur Entfaltung kommen ließ. Note 2 © Getty Andrew Robertson: Der Schotte hat seine Konkurrenten auf der Position des Linksverteidigers inzwischen verdrängt und zeigte gegen ManCity auch, warum er zu Klopps Lieblingsspielern zählt. Immer wieder schaltete er sich in die Offensive ein, unterstützte Salah und Mané nach Kräften. Stark! Note 2 © imago/Sportimage James Milner: Begann als Abräumer, rückte nach der Verletzung nach links. Der 32-Jährige, der von 2010 bis 2015 für ManCity spielte, zeigte gegen seine Ex-Kollegen eine gewohnt fleißige Leistung. Für den Glanz sorgten andere. Note 3 © imago/MB Media Solutions Jordan Henderson: Rannte um sein Leben und schloss dabei mehr als eine Lücke. Der Kapitän dominierte das nominell zweifellos stärkere Mittelfeld der Citizens. Blitzsauber - obwohl es technisch versiertere Spieler gibt. Note 2 © imago/PA Images Alex Oxlade-Chamberlain: Bei Arsenal zuletzt als "Longnameberlain" verspottet, hat Klopp den Engländer eindrucksvoll zurechtgebogen. Sein 2:0 war einfach überragend - und auch sonst stellte er das hochgelobte ManCity-Mittelfeld im ersten Durchgang im Griff. Ließ später etwas nach. Trotzdem: Note 2 © imago/Sportimage Mohamed Salah: Wie wichtig der Ägypter eigentlich ist, bemerkte man bei allem Respekt für seine großartige Leistung und das Tor zum 1:0 (das er selbst einleitete) erst, als er nicht mehr auf dem Platz stand. Liverpool trat nach seinem verletzungsbedingten Abgang offensiv plötzlich nur noch gewöhnlich auf. Ganz Liverpool wird hoffen, dass er zum Rückspiel wieder fit ist. Note 1 © imago/Sportimage Sadio Mané: Köpfte (!) mit seinen 1,75 Metern das 3:0 - es gibt Tage, an denen einfach alles geht. Der Senegalese war mit Salah einmal mehr Hauptdarsteller, nach der Auswechslung seines Offensivkollegen aber nur noch mit einer Nebenrolle. Note 2 © imago/Sportimage Roberto Firmino: Fans frotzelten: Die Halbfinal-Chancen Liverpools scheinen so hell wie Firminos Zähne. Die Leistung des Brasilianers musste sich da aber nicht verstecken. Bis zu seiner Auswechslung war er ein echter Aktivposten. Bereitete das 1:0 stark mit vor. Note 2 © imago/Focus Images Georginio Wijnaldum: Ihm kam nach der Auswechslung von Salah die Aufgabe der defensiven Stabilisierung zu, die er gewohnt unauffällig erledigte - was bei defensiven Mittelfeldspielern ein Lob darstellt. Note 3 © Getty Dom Solanke: Der Youngster kam in der Schlussphase für Bobby Firmino. Verschluderte bei einem schnellen Konter mit einem unpräzisen Pass den Ball, fügte sich aber nahtlos ein. Ohne Note © Getty Alberto Moreno: In der Schlussphase zur Absicherung des Ergebnisses für Torschütze Oxlade-Chamberlain gekommen. Ohne Note © imago/Focus Images

Klopp hatte vor der Partie angekündigt, sein Team könne für die Citizens „unangenehm“ werden - damit hatte er noch maßlos untertrieben. Die Reds starteten furios und spielten sich im ersten Durchgang in einen Rausch. Es waren gerade einmal zwölf Minuten gespielt, da scheiterte Roberto Firmino nach Pass von Salah zunächst an Ederson im City-Tor. Der frühere Hoffenheimer spitzelte den Ball dann jedoch zu Salah zurück und der Toptorjäger der Premier League ließ die Reds-Fans jubeln. Der 25-Jährige war zu Beginn des Angriffs allerdings aus abseitsverdächtiger Position gestartet.

Klopps Laune wurde immer besser

Nur neun Minuten später legten die Gastgeber nach. Oxlade-Chamberlain hatte im zentralen offensiven Mittelfeld viel Platz, legte sich den Ball vor und drosch ihn dann aus knapp 25 Metern in die linke obere Ecke - ein Traumtor. Klopp ballte an der Seitenlinie beide Hände zu Fäusten. Und seine Laune wurde noch besser: Salah flankte auf Mané, der Senegalese köpfte, schon stand es 3:0. Die Reds dominierten Guardiolas Spitzenteam in Hälfte eins mit beeindruckender Leichtigkeit.

Nach der Pause stabilisierte sich City und näherte sich dem Reds-Tor an. Ernsthaft eingreifen musste Liverpools deutscher Keeper Loris Karius jedoch kaum. Auch als Guardiola nach einer knappen Stunde in Raheem Sterling für den unauffälligen Gündogan einen frischen Offensivspieler brachte, wurden die Angriffe der Gäste nicht nennenswert zielstrebiger. Einem Tor von Gabriel Jesus verwehrte Schiedsrichter Felix Brych wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung.

Barca profitiert von zwei Eigentoren

Klopp hatte Salah in der 53. Minute verletzungsbedingt durch Georginio Wijnaldum ersetzt. Offensiv kam von Liverpool zwar nicht mehr so viel, doch die Gastgeber ließen kaum etwas zu und brachten den Vorsprung über die Zeit.

In Barcelona profitierten die Gastgeber von zwei Eigentoren der Römer Daniele De Rossi (38. Minute) und Kostas Manolas (55.). Zudem trafen Gerard Piqué (59.) und Luis Suárez (87.) für die klar überlegenen Gastgeber um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Edin Dzeko (80.) erzielte das einzige Tor für die Gäste aus Italiens Hauptstadt. Am Dienstag treffen sich die Teams zu den Rückspielen in Rom und Manchester. Die Halbfinals finden am 24./25. April und 1./2. Mai statt. Das Finale steigt am 26. Mai in Kiew.

