Überraschend: Ex-96er Kiyotake wechselt zurück nach Japan

Der frühere Hannover-Profi Hiroshi Kiyotake verlässt Europa - und wechselt zurück in seine japanische Heimat. Der 27-jährige Mittelfeld-Dribbler schließt sich seinem früheren Verein Cerezo Osaka an, für den er bereits von 2010 bis 2012 gespielt hatte. Der überraschende Transfer kommt nach einem enttäuschenden halben Jahr beim spanischen Topklub FC Sevilla, in dem Kiyotake lediglich vier Ligaspiele absolvierte und dabei ein Tor schoss. Insgesamt trug der Japaner neunmal das Trikot der Sevillistas.