Überraschung: Breitenreiter streicht Wood aus 96-Kader gegen BVB

Rakete Sarenren Bazee macht Hoffnung

Offenbar akzeptiert André Breitenreiter die Schwankungen in Woods Leistungen nicht mehr. Im Trainingslager in Marbella war Wood ganz schwach, gegen Almelo im Test (4:1) zeigte er sich mit zwei Treffern. Gegen Bremen tauchte er wieder ab. Nun taucht aber Noah Sarenren Bazee nach der Schienbeinverletzung wieder auf. „Seine Geschwindigkeit würde uns guttun“, sagte Breitenreiter. In Kontersituationen kann 96 nach den Verletzungen der anderen Raketen Linton Maina (Knie-OP) und Ihlas Bebou (Muskelverletzung) endlich wieder Tempo einsetzen.