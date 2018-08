Überraschung in der Europa League: Düdelingen als erster Luxemburg-Verein in Gruppenphase

In den Qualifikations-Runden zuvor setzt sich Düdelingen bereits gegen die Meister aus dem Kosovo und Polen durch. Vor allem das Weiterkommen gegen Legia Warschau überraschte. Am Freitag ist Düdelingen dann also in den Lostöpfen der Europa-League-Gruppenphase und könnte dort auf Bayer Leverkusen oder RB Leipzig treffen. Die Roten Bullen setzten sich am Donnerstag äußerst knapp in der Quali gegen Luhansk durch.