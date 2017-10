Überraschung in Leutzsch: BSG Chemie Leipzig wirft den FSV Zwickau raus

Anzeige

Leipzig. Regionalligist BSG Chemie Leipzig hat am Reformationstag für eine Überraschung gesorgt. Die Leutzscher schalteten im Achtelfinale des Sachsenpokals den Drittligisten FSV Zwickau mit einem 4:2-Sieg aus.

Was für ein Comeback in der Startelf: Rückkehrer Alexander Bury hat nach seiner Schulterverletzung gleich ein doppeltes Zeichen gesetzt und den FSV Zwickau schon nach sieben Minuten in arge Bedrängnis gebracht.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Pokalsieg Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (2) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (3) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (27) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (21) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (28) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (35) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (23) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (14) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (33) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (15) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (4) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (5) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (30) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (6) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (13) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (32) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (10) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (31) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (34) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (9) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (7) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (1) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (29) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (26) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (8) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (25) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (16) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (11) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (24) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (22) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (20) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (18) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (17) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (19) Die BSG Chemie schafft gegen den Drittligisten aus Zwickau die Pokalsensation. (@ Dirk Knofe) (12)

Turbulenter Beginn

In der 5. Minute verwertete der 25-Jährige zunächst einen Heinze-Freistoß zur umjubelten Führung. Der Drittligist war von dem frühen Tor der Leutzscher sichtlich geschockt. Die BSG legte nämlich schon zwei Minuten später nach und wieder war Bury beteiligt. Seinen Pass nahm Florian Schmidt im Strafraum auf, ließ einen Zwickauer per Hackentrick aussteigen und wurde in der Box gelegt. Den Strafstoß verwandelte Rintaro Yajima. „Wir haben das Spiel nicht mit der nötigen Seriosität begonnen, das ist ein echtes Pokalphänomen“, analysierte FSV-Sportvorstand David Wagner.

Choreo der Chemie-Fans vor dem Anpfiff gegen Zwickau

Fans und Mannschaft träumten in dieser Anfangsphase schon von der großen Überraschung und erlebten die zwischenzeitliche Selbstkrönung von Ronny König. Die Zwickauer Lebensversicherung für schwierige Augenblicke schlug in der 20. und 23. Minute mit einem Doppelschlag zurück. Ausgleich FSV! „Ronny hat einen super Lauf“, freute sich Wagner.

Die Zuschauer sahen ein rassiges Pokalspiel und einige Zwickauer Fans die sich daneben benahmen. Schon vor dem Elfmeter von Yajima zündeten einige Schlachtenbummler Böller und Bengalos. Später brannte noch ein Banner im Gästeblock. Nach einer halben Stunde postierte sich die Polizei direkt vor den Zwickauer Anhängern, knapp hinter der Grundlinie im engen Alfred-Kunze-Sportpark. Vor dem Anpfiff brannten die Heimfans in ihrer Choreografie reihenweise Bengalos ab.

DURCHKLICKEN: Zwickauer Fans können sich nicht benehmen Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (2) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (6) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (4) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (5) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (3) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (9) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (7) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (8) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (10) Im Zwickauer Block brannte es im Verlauf der ersten Halbzeit. Die Polizei musste eingreifen. (@ Dirk Knofe) (1)

FSV-Sportvorstand Wagner war von den Entgleisungen wenig angetan. „Wir haben tolle Fans, nur einige wenige Idioten haben es nicht kapiert. Das sind keine Zwickauer, das werden wir nicht dulden, das wird sauber ausgewertet“, sagte er in der Halbzeitpause dem MDR.

Einen besonderen Blick hatten die Punkfans unter den Zuschauern für die Medientribüne übrig. Dort hing nicht nur ein Werbebanner der Band „Feine Sahne Fischfilet“, die Musiker aus Mecklenburg verfolgten in luftiger Höhe die Partie live mit. „Wir unterstützen die Aktion ‚Flutlicht für Leutzsch‘. Beim Kauf der Tickets für unser Konzert im Haus Auensee am 09.02.2018 könnt ihr einen Euro mehr ausgeben, der direkt für an die Aktion geht“, postete die Band bei Instagram.

Goldköpfchen Hey

In der zweiten Hälfte ließen die Chemiker ihre Anhänger bis zur 67. Minute warten, dann schraubte sich Schmidt zu einem Kopfball hoch, traf aber das Tor nicht. Einmal in Fahrt machte es Sebastian Hey zwei Minuten später besser. Nach einem erneuten Freistoß von Heinze, köpfte der Neuzugang vom 1. FC Magdeburg den Ball ins Tor. Führung für Chemie!

In einer hitzigen Schlussphase behielten die Leipziger die Nerven und machten mit einem Kontertor durch Manuel Wajer in der Nachspielzeit alles klar und ziehen somit verdient ins Viertelfinale ein.

Pyro der Zwickau-Fans vor dem Anpfiff gegen Chemie

Das sagen die Trainer:

Dietmar Demuth, Trainer BSG Chemie Leipzig: "Ich hab zu den Jungs gesagt: Das Spiel kommt in diesem Jahr nicht wieder, wir können uns mit denen messen, wenn wir unsere Tugenden in die Waagschale bringen. Dann haben wir sie gleich am Anfang mit Glück auf dem falschen Fuß erwischt. Natürlich haben sie uns danach gezeigt, was sie können, da haben sie uns durchgeschüttelt. Aber Kompliment, wie die Mannschaft an sich geglaubt hat und wie sie gekämpft hat. Und nach dem 3:2 hauen wir uns rein mit Mann und Maus. Für uns ist wichtig, dass wir unseren Fans auch ein bisschen was zurückgezahlt haben."

Torsten Ziegner, Trainer FSV Zwickau: "Glückwunsch zum verdienten Weiterkommen. Chemie hat uns heute vorgemacht, mit welcher Einstellung man in solch ein Spiel geht. Wir haben genau davor gewarnt, dass es ein unangenehmes Spiel werden wird. Wir hatten Glück, dass Chemie uns hat zurückkommen lassen und wir nach dem Ausgleich mit gutem Gefühl in die Pause gegangen sind. Im Laufe der zweiten Halbzeit haben wir wieder viel vermissen lassen. Wir wussten natürlich, dass sich Chemie mit Händen und Füßen zu wehren versucht, um das Spiel über die Runden zu bringen. Das Entscheidende war, dass wir es nicht geschafft haben, elf Leute mit entsprechender Einstellung auf den Platz zu bringen."

Die Statistik zum Spiel:

BSG Chemie: Latendresse-Levesque - Karau, Wajer, Hey, Bury (70. Böttger), Trogrlic, Heinze, Ludwig (63. Bunge), Schmidt, Yajima, Schmidt FSV Zwickau: Cichos, Bahn, Öztürk, Könnecke, Wachsmuth, König, Barylla (74. Göbel), Schröter, Frick, Lange, Antonitsch (84. Ferfelis) Tore: 1:0 Bury (5.), 2:0 Yajima (7.), 2:1 König (20.), 2:2 König (23.), 3:2 Hey (69.), 4:2 Wajer Zuschauer: 4656

KOMMENTIEREN