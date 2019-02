Überraschung: Inter Mailand setzt Kapitän Mauro Icardi ab

Inter Mailand hat am Mittwoch überraschend seinen Kapitän Mauro Icardi abgesetzt. Einen Tag vor dem ersten Zwischenrunden-Duell in der Europa League bei Rapid Wien am Donnerstag (18.55 Uhr) weigerte sich der 25 Jahre alte Argentinier, mit seinem Team in die österreichische Hauptstadt zu reisen. „Es war seine Entscheidung, nicht mitzureisen“, sagte Inter-Coach Luciano Spalletti am Abend auf einer Pressekonferenz im Allianz Stadion.