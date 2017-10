Überraschung! Martin Harnik steht im Kader von Hannover 96 gegen Dortmund

Hannover 96 ohne seinen erfolgreichsten Torjäger und das gegen Borussia Dortmund? Es war eine Schockmeldung am Freitag. Der österreichische Nationalspieler fehle wohl gegen den Tabellenführer, teilte Hannover 96 auf der Pressekonferenz mi t. Dem Stürmer plagten Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen. 96-Trainer André Breitenreiter bezeichnete ein Auflaufen von Harnik als "unwahrscheinlich". In

Bei Hannover 96 stehen dafür eher kämpferische Attribute im Vordergrund. So führt Martin Harnik das Feld der Bundesliga-Spieler mit den meisten Sprints an. Er fällt allerdings gegen Dortmund aus.

Bei der Zuspielquote liegt der BVB bei hervorragenden knapp 88 Prozent und damit in diesem Ranking nur kurz hinter den passsicheren Bayern. Hannover 96 weist ledigliche eine Quote von 77 Prozent aus.

Interessanterweise führt Pierre Emerick Aubameyang aber auch das Ranking der vergebenen Großchancen an.

Mit zehn geschossenen Toren führt Aubameyang die Torschützenliste an. Martin Harnik folgt mit seinen fünf Treffern gemeinsam mit einigen anderen Spielern – darunter mit Maximilian Philipp ein weiterer Dortmunder – auf Platz 3. Aber: Harnik fällt für das Spiel definitiv aus, der Einsatz von Aubameyang ist fraglich.

Ein Blick auf die beiden treffsichersten Stürmer von Hannover 96 und Borussia Dortmund zeigt, dass Pierre Emerick Aubameyang deutlich mehr Tore geschossen und Torschüsse abgefeuert hat. Die hohe Laufdistanz und das klare Plus an geführten Zweikämpfen steht derweil für das mannschaftsdienliche Spiel von Martin Harnik.

Die Statistik der erzielten Tore spricht allerdings klar für die Schwarzgelben. 25 Mal traf das Team aus dem Ruhrgebiet und führt damit das Ranking bundesligaweit an. Die "Roten" kommen auf vergleichsweise spärliche zehn Tore.

Hannover 96 gehört gemeinsam mit Borussia Dortmund (und dem FC Bayern) zu den drei Teams, die die wenigsten Gegentore der laufenden Bundesliga-Saison kassiert haben. Beide Teams fingen sich nur sieben Gegentreffer. Davon bekam Dortmund allerdings fünf an den letzten beiden Spieltagen.

Doch am Sonnabend dann die Überraschung: Harnik steht im Kader der Roten gegen die Dortmunder. Allerdings spielt er nicht von Beginn an, er sitzt zunächst auf der Bank. Jonathas steht als einziger Stürmer auf dem Platz. Und bei den Gästen steht der angeschlagene Pierre-Emerick Aubameyang ebenfalls etwas überraschend im Aufgebot - es könnte also doch zum Duell der Torjäger kommen.