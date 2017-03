Überraschung: Timo Werner bei RB Leipzig schon wieder im Lauftraining

Leipzig. Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat am Dienstag beim Bundesligisten RB Leipzig überraschend bereits wieder mit einem Lauftraining begonnen. Der Angreifer hatte sich im Testspiel der Nationalelf am vergangenen Mittwoch gegen England (1:0) einen Muskelfaserriss zugezogen. Im ersten RB-Training vor dem nächsten Bundesligaspiel am Samstag gegen Darmstadt 98 (15.30 Uhr/Sky) arbeitete Werner separat mit dem RB-Athletikcoach.