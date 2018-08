Überraschungen, Wunder, Blamagen: Die größten Sensationen des DFB-Pokals

Zehn Jahre ist es schon her, seit das letzte Mal alle Bundesligisten die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals überstanden. Seitdem scheiterten ganze 30 Erstligisten schon an ihren Auftakthürden, die entweder der zweiten Bundesliga oder (meistens) noch tieferen Klassen entsprangen. Rekordhalter in dieser Disziplin: Werder Bremen und der Hamburger SV, die seit Einführung der Bundesliga 1963 schon jeweils zwölf Mal nach nur einem Spiel die Segel streichen mussten. Höchste Alarmbereitschaft ist also angebracht, wenn Werder am Samstag zu Wormatia Worms (Pokalschreck von Hertha BSC 2012) und der Hamburger SV zum TuS Erndtebrück reisen.