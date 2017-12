Übersicht: Diese Spiele fallen am Wochenende in Hannover aus

Im Februar sieht das schon anders aus. An diesen Wochenenden könnte es auch alle anderen Vereine der Region Hannover treffen, wenn es die Bedingungen zulassen. Für einige Mannschaften geht es Ende des Monats schon wieder in die Rückrunde.

Auf den 2. April fällt 2018 der Ostermontag. Auch an diesem Tag werden wohl die meisten Teams der Region Hannover eine Partie bestreiten. Dazu kommt, dass an diesem Tag auch die Pokal-Halbfinals ausgespielt werden. Ende des Monats müssen Amateurkicker sich erstmal unter der Woche am Ball sein.

