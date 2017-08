Stürmischer Auftakt: FC Bayern schlägt Bayer Leverkusen

So haben wir die Leistung des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen bewertet.

So haben wir die Leistung des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen bewertet. © imago

Niklas Süle: Weil Boateng und Martínez fehlen, rückte der Neuzugang aus Hoffenheim in die Startelf. Und führte sich prächtigst ein: Köpfte locker ein zum 1:0 (9.). Top-Einstand. In seinem Kerngebiet, dem Verteidigen, hatte er jedoch einige Mängel. Kam zu oft zu spät. NOTE 3 © imago