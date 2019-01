Überzeugender Auftritt von Lokomotive Leipzig nach Trainingslager

Drittes Testspiel – zweiter Sieg. Der 1. FC Lokomtotive Leipzig testete heute zum ersten Mal auf deutschen Untergrund, genauer gesagt auf dem Kunstrasen des „ETL Freund & Partner Stadion am Steg“ in Gera gegen die BSG Wismut Gera . Das Team von Trainer von Frank Müller rangiert zurzeit auf dem neunten Platz der NOFV Oberliga Süd und hatte gegen den eine Liga höherklassigen Regionalligisten aus Leipzig keine Chance. 6:0 gewannen die Blau-Gelben , die am 30. Januar das Testspiel gegen VFC Plauen nachholen werden.

Trotz überzeugendem Ergebnis war an normalen Fußball in den ersten Minuten kaum zu denken. Schnee und Nässe auf dem eisharten Kunstrasen stellten die Feldspieler vor erheblichen Problemen, die jedoch mit zunehmend besseren Platzverhältnissen immer mehr schwanden.

Überzeugender Auftritt nach TrainingslagerErst in der 38. Spielminute erzielte Mathias Steinborn nach schönem Heber das erste Tor des Tages, mit der 1:0 Führung im Rücken gab es den herbeigesehnten Pausentee. Die Lok-Spieler und insbesondere der Rasen tauten daraufhin auf – Steinborn schraubte mit zwei weiteren Treffern innerhalb fünf Minuten auf 3:0 (47´,52´). Pascal Pannier (58´) sowie die eingewechselten Peter Misch (76´) und Djamal Ziane (77´) sorgten schließlich für das Schlussergebnis. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften hagelte es ähnlich viele Tore: 2016 gewannen die Probstheidaer in Gera mit 5:0. Vor dem Rückrundenauftakt gegen Bischofswerda am 10. Februar wird neben der Plauen-Partie am Mittwoch noch ein weiteres Testspiel stattfinden. Der Oberligist FC Eilenburg empfängt den die Leipziger am 02. Februar im Ilburg-Stadion.