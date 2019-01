Überzeugender Box-Meister BSK Hannover-Seelze schickt Hertha BSC auf die Bretter  

Neuzugang Muzamiru Kakande gewinnt vorzeitig

Mattheis hatte kurzfristig umplanen müssen, weil drei Kaderathleten keine Freigabe erhalten hatten. „Mein Mann hat zwei Nächte nur telefoniert, um Ersatz zu bekommen“, berichtete Marina Mattheis. Der Einsatz ihres Gemahls hatte durchschlagenden Erfolg. Nicht nur Kovacs gewann, auch der Ugander Muzamiru Kakande aus München siegte. Im Halbweltergewicht dominierte er gegen Firras Al-Ammar, in Runde drei flog das Handtuch. Der Ringrichter hatte das jedoch nicht sofort gesehen, und es stand zu befürchten, dass Kakande seinen Rivalen weiter traktieren würde. Der Unparteiische brach das Duell aber selbst ab. „Ich war aufgeregt, alles ist hier ja ganz neu für mich“, so Kakande, der vom Publikum – ebenso wie Kovacs – gefeiert wurde. Für ihn war es keine leichte Zeit, nachdem er sich 2017 bei der WM in Hamburg wegen des drohenden Einzugs zum Militär vom Nationalteam Ugandas abgesetzt hatte. Er war ohne Vater aufgewachsen, seine Mutter starb im Herbst. In seiner Heimat Afrika hat er nur noch seine Großmutter, die sich sehr um ihn sorgt. „Aber man hat mich auch hier in Hannover aufgenommen und behandelt wie einen Bruder“, fügte Kakande strahlend hinzu.