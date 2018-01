Uefa Team des Jahres: Kroos als einziger Deutscher dabei!

In dieses Team schaffen es nur die besten Spieler dieses Planeten! Und einer davon ist ein Deutscher. Die Uefa hat am Donnerstagmittag das "Uefa-Team des Jahres" bekanntgegeben. Neben den Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die regelmäßig in diesem Team gelistet sind, schaffte es in diesem Jahr auch Toni Kroos in die Mannschaft. Der deutsche Nationalspieler zeigt seit Jahren herausragende Leistungen für seinen Verein Real Madrid aber auch im DFB-Trikot.

Der gebürtige Mecklenburger glänzt durch seine überragende Technik und herausragende Pässe, mit denen er das Spiel der Königlichen und der Nationalmannschaft leitet. Doch wer hat es noch in die Mannschaft des Jahres geschafft?