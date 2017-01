"Ich gebe immer 100 Prozent": Uffe Bech im XXL-Interview

Machen Sie vor oder nach dem Training etwas besonderes?

Immer. Ich arbeite viel im präventiven Bereich. Ich bekomme vor dem Training eine Behandlung an der Stelle der alten Verletzung, das macht alles ein bisschen locker. Dann mache ich eine Übung, um die Stelle warmzumachen. Nach dem Training mache ich spezielle Dehnungen. Man kann Verletzungen nicht immer verhindern, aber ich tue alles, dass ich mich nicht wieder verletze. Nur noch manchmal nervt die Narbe an der verletzten Stelle.

Wie haben Sie die Hinrunde verfolgt?

Es ist nie lustig, nur von der Seitenlinie oder vom Fernsehen zuzugucken. Das ist schwierig für den Kopf, wenn die anderen auf den Trainingsplatz gehen und ich muss drinbleiben. Jeder will Fußball spielen und es ist hart, wenn man nicht ein Teil von der Mannschaft sein kann. Ich war trotzdem motiviert, habe jeden Tag vier Stunden trainiert, um so schnell wie möglich wieder fit zu sein. Es hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt.

Wie fanden Sie die Hinrunde Ihrer Kollegen?

Wir haben meistens gut gespielt. Wir haben es verdient, auf einem der beiden Aufstiegsplätze stehen. Wenn ich die Mannschaft sehe, müssten wir nächstes Jahr wieder in der ersten Liga spielen.

Was ist Ihr nächstes Ziel?

Am liebsten würde ich immer von Anfang an spielen, in jedem Spiel. Als ich verletzungsfrei war, stand ich oft in der Startelf. Ich kenne meine Qualitäten. Ich weiß, dass ich gute Leistungen bringen kann. Ich weiß aber auch, dass die anderen eine gute Hinrunde gespielt haben. Es kann also sein, dass ich nicht sofort Stammspieler werde.