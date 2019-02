Uffe Bech ist zurück! Aussortierter 96-Spieler trainiert wieder mit den Profis (mit Video)

Es hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet. Am Montag trainierte der zuletzt aussortierte Uffe Bech erstmals wieder mit den Profis von Hannover 96. Bis der Däne wieder auf die gesamte Mannschaft der "Roten" trifft, wird es allerdings noch etwas dauern. Nach der 0:3-Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag beorderte Trainer Thomas Doll lediglich die Reservisten und Einwechselspieler zu einem lockeren Spaßspiel im Dreieck auf den Trainingsplatz.

Die Spieler, die gegen die SGE von Beginn an spielten, waren am Montagmorgen mit dem Fahrrad unterwegs. Nach intensiven 90 Minuten stand also zunächst einmal Regeneration auf dem Programm.