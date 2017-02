Uffe tut 96 gut: Perfekte Premiere des eiskalten Dänen

Anzeige

Auch wenn bei der Mannschaft von Hannover 96 beim 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern längst noch nicht alles rundlief, bei Uffe Bech passte an diesem Abend so ziemlich alles. Mit seinem entscheidenden Tor hatte der 24-Jährige Hannover zum neuen Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga gemacht und zudem eine beeindruckende Premiere gefeiert. Nach neunmonatiger Verletzungspause wegen eines Sehnenrisses im linken Knie stand der Stürmer zum ersten Mal in dieser Saison in der 96-Startelf und spielte dabei so unbekümmert und stark auf, wie die Fans ihn in Erinnerung hatten.

Fotos vom Spiel Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern Marvin Bakalorz in seinem Element. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Jubel nach dem 1:0 von Uffe Bech. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Die "Roten" bejubeln Uffe Bech nach dem 1:0. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Kampf um jeden Ball: Lauterns Robin Koch und Niclas Füllkrug. © Joachim Sielski Mit vollem Einsatz: Marvin Bakalorz flankt den Ball in den Strafraum. © Joachim Sielski Edgar Prib im Laufduell Osayamen Osawe. © Joachim Sielski Daumen hoch: Felix Klaus. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Kaiserslauterns Osayamen Osawe fliegt in den Kopfball. © Joachim Sielski Salif Sané war erstaunlich fehleranfällig. © Joachim Sielski Den Ball fest im Blick: Phillipp Mwene und Edgar Prib. © Joachim Sielski Kaiserslauterns Daniel Halfar ist vor Stefan Strandberg am Ball. © Joachim Sielski Die Mannschaft von Hannover 96 feiert den Sieg. © Joachim Sielski Kaiserslauterns Torwart Julian Pollersbeck sitzt nach einem Zusammenstoß am Boden. © dpa Felix Klaus im Zweikampf mit Lauterns Marcel Gaus. © dpa Martin Harnik und Kaiserslauterns Christoph Moritz kämpfen um den Ball. © dpa Daniel Stendel vor dem Spiel gegen Kaiserslautern. © dpa Torschütze Uffe Bech versucht den Ball gegen Sebastian Kerk zu behaupten. © dpa Marvin Bakalorz gewinnt das Kopfballduell gegen Daniel Halfar. © Joachim Sielski Osayamen Osawe kommt vor Edgar Prib zum Kopfball. © Joachim Sielski Die 96-Fans sorgen für lautstarke Unterstützung © Maike Lobback (Team zur Nieden)

Unter den 28.800 Zuschauern in der HDI-Arena, die den Flügelflitzer bei seiner Auswechslung in der 90. Minute mit viel Beifall verabschiedeten, waren auch die Eltern von Bech, die den Auftritt des Filius mit Stolz verfolgt haben dürften. „Schade, dass sie gleich nach dem Spiel zurück nach Dänemark mussten“, sagte der 96-Profi. Viel Zeit hätte der Angreifer an diesem Abend ohnehin nicht gehabt, alle wollten dem sympathischen Torschützen zu seinem Treffer gratulieren. Schnelligkeit und Dribblings helfen dem Team „Das ist ein sehr gutes Gefühl. Ich war lange Zeit verletzt und habe hart gearbeitet. Weil ich so lange nicht spielen konnte, freue ich mich über diesen Erfolg ganz besonders“, sagte Bech. Seine Topform hat der 96-Profi zwar noch nicht erreicht, aber auch ohne die letzten Prozente zeigte er gegen den FCK eine gute Leistung. Seine Dribblings, seine Schnelligkeit tun der Mannschaft gut, und auch im Abschluss zeigte er seine Klasse. Nach einem starken Pass von Marvin Bakalorz blieb der Däne im Duell mit FCK-Torwart Julian Pollersbeck eiskalt und schob den Ball kurz nach der Halbzeit überlegt zum 1:0 ins Netz.

96-Einzelkritik zum Spiel gegen 1. FC Kaiserslautern

„Als ich den Ball gekriegt habe, war ich mir ganz sicher, dass ich das Ding reinmache. Während meiner Verletzungspause hatte ich lange Zeit Probleme, mit links zu schießen. Darum habe ich jedes Training mit rechts geschossen. Das hat mir viel mehr Sicherheit mit dem rechten Fuß gebracht“, sagte Bech. Nicht glücklich, aber zufrieden Einen Bech in guter Verfassung werden die „Roten“ in den nächsten Wochen auch gut gebrauchen können. Gegen einen Gegner, der besser spielte, als es der 14. Tabellenplatz vermuten ließ, hatten die „Roten“ in allen Mannschaftsteilen reichlich Probleme. „Schön war es nicht. Wir haben es offensiv und defensiv nicht geschafft, kompakt zu bleiben. Wir hatten nur wenige Balleroberungen und kaum Zugriff“, sagte Trainer Daniel Stendel. Lediglich die Effizienz habe gestimmt, meinte der 42-Jährige. Das war auch der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Teams. Wenn die Pfälzer ihre guten Chancen besser genutzt hätten, dann hätte der Rückrundenstart für 96 auch weitaus unerfreulicher ausfallen können. „Mir war klar, dass es ein enges Spiel werden wird“, sagte Stendel. Die 96-Fans, von denen einige in der Halbzeit noch gepfiffen hatten, interessierte das alles nach dem Abpfiff eher weniger. Sie feierten den neuen Spitzenreiter ausgiebig und waren, genau wie Stendel, nicht unbedingt glücklich, aber sehr zufrieden.

KOMMENTIEREN